Шевченко возьмет Буяльского на Евро

15 мая сборная Украины по футболу начала подготовку к финальной части Евро-2020/2021. В распоряжении тренера 44-летнего Андрея Шевченко футболисты из чемпионата Украины. Легионеры подъедут на следующей неделе, когда закончатся национальные чемпионаты.

Эмоциональный тонус спортсменов будет разный. "Иностранцы" - после тяжелого сезона, "динамовцы" - на волне успеха, а футболисты "Шахтера" - наоборот. Вряд ли тренерский штаб будет наигрывать новые варианты. Скорее, должен сбалансировать состояние игроков.

Четвертым вратарем будет Андрей Лунин, который просидел в запасе в "Реале" весь сезон. Также вызвали Георгия Бущана, Андрея Пятова и Анатолия Трубина.

Справа в защите будем рассчитывать на двух "динамовцев" - Александра Караваева и его тезку Тымчика. В центре обороны две пары защитников из "Динамо" и "Шахтера" Илья Забарный - Денис Попов, Сергей Кривцов - Николай Матвиенко. Слева - Виталий Миколенко и Эдуард Соболь.

Виталия Буяльского - лидера полузащиты "Динамо" не вызывали на мартовские матчи сборной в отборе на Кубок мира. Но сейчас он - в списке Шевченко. Сомнений в его поездке на Евро нет. Неудачи в предыдущих матчах, ничьи против Финляндии и Казахстана показали, что Шевченко нужна альтернатива лидерам команды. Руслан Малиновский и Александр Зинченко ведут игру сборной, но - во-первых, будут уставшие после тяжелого сезона. Во-вторых, должны чувствовать конкуренцию. Умение Буяльского найти ошибки в оборонительных построениях соперника и искать пространство понадобится на Евро.

Не поедут на турнир Александр Андриевский и Владимир Шепелев. У них травмы.

Евгений Коноплянка мало выходил на поле в сезоне, а последние полтора месяца лечился. В заявку на Евро он может попасть. Но в основном для поддержания атмосферы в раздевалке, чем для реального влияния на поле.

На флангах полузащиты Шевченко будет рассчитывать на Виктора Цыганкова, Романа Яремчука, Марлоса и Александра Зубкова.

Основной нападающий - Роман Яремчук. В резерве есть Артем Беседин и Артем Довбик.

35 футболистов вызвал Андрей Шевченко на сбор национальной команды Украины. На Евро поедут 26 игроков. Окончательную заявку должны сформировать до 1 июня.

Товарищеский матч

23 мая, воскресенье

Украина - Бахрейн

21:00. Харьков. Стадион "Металлист". ТВ: "Украина"

Текстовая трансляция: gazeta.ua