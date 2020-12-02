Сердце Марадоны было увеличено в два раза

 
Ексклюзивы
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 324
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4671
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 207
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2052
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2709
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 324
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 189
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 441
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4671
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
1 Просмотров: 288
Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
четверг, 03 декабря 2020 00:35

Сердце Марадоны было увеличено в два раза

  Комментировать
 

25 ноября от остановки сердца в Аргентине умер Диего Марадона - один из лучших футболистов в истории.

Месяц тому назад Марадоне стало плохо. Врачи удалили субдуральную гематому. Уже после смерти обнаружили отек легких и увеличенное в два раза сердце.

Диего Марадона родился 30 октября 1960 года. В 16 лет впервые сыграл за сборную Аргентины в матче против Венгрии. Однако тренер Луис Менотти не взял Диего на домашний Кубок мира-1978.

- Плакал я и плакали все мои родные, - вспоминал Диего Марадона.

В 1982-м Марадона попадает в "Барселону". Там футболист скандалил, начал употреблять наркотики, получил тяжелую травму.

В 1984-м Диего переходит в итальянский "Наполи" за $ 7,6 млн. В 1987 и 1990 приводит свою команду к чемпионским титулам.

Торжествует на Кубке мира-86. В четвертьфинале с Англией забивает два мяча. Первый - рукой, которую впоследствии называет "рукой Бога".

В марте 1991-го после матча против "Бари" в допинг-пробе Марадоны находят следы наркотиков. Футболиста дисквалифицируют на 15 месяцев. Он проходит курс лечения, а затем выступает за испанскую "Севилью". Готовится к Кубку-1994 в США, но на турнире снова употребляет наркотики. 33-летний Марадона получает 15 месяцев дисквалификации и завершает активную карьеру.

Был женат на 62-летней Клаудие Вильяфаной. Развелся в 2005-ом. В браке имел двух дочерей. Вне его - еще шестерых детей.

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сердце Марадоны было увеличено в два раза». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 45831
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 3 Просмотров: 33165
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 15921
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 11385
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 10431
Спорт
"Шахтер" победил "Реал"
"Шахтер" победил "Реал"
Лёву надо заканчивать с тренерской работой
Лёву надо заканчивать с тренерской работой
УЕФА ударил только по Шевченко
УЕФА ударил только по Шевченко
"Барселона" без Месси разгромила "Динамо"
"Барселона" без Месси разгромила "Динамо" Просмотров: 36
У женской и мужской сборных Украины по биатлону будет один тренер
У женской и мужской сборных Украины по биатлону будет один тренер Просмотров: 63
Больше всего комментируют
3
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
1
Експеримент
1
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1
В Киеве учащаются ограбления: как уберечься
Голосов: 265
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть