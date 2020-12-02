Сердце Марадоны было увеличено в два раза

25 ноября от остановки сердца в Аргентине умер Диего Марадона - один из лучших футболистов в истории.

Месяц тому назад Марадоне стало плохо. Врачи удалили субдуральную гематому. Уже после смерти обнаружили отек легких и увеличенное в два раза сердце.

Диего Марадона родился 30 октября 1960 года. В 16 лет впервые сыграл за сборную Аргентины в матче против Венгрии. Однако тренер Луис Менотти не взял Диего на домашний Кубок мира-1978.

- Плакал я и плакали все мои родные, - вспоминал Диего Марадона.

В 1982-м Марадона попадает в "Барселону". Там футболист скандалил, начал употреблять наркотики, получил тяжелую травму.

В 1984-м Диего переходит в итальянский "Наполи" за $ 7,6 млн. В 1987 и 1990 приводит свою команду к чемпионским титулам.

Торжествует на Кубке мира-86. В четвертьфинале с Англией забивает два мяча. Первый - рукой, которую впоследствии называет "рукой Бога".

В марте 1991-го после матча против "Бари" в допинг-пробе Марадоны находят следы наркотиков. Футболиста дисквалифицируют на 15 месяцев. Он проходит курс лечения, а затем выступает за испанскую "Севилью". Готовится к Кубку-1994 в США, но на турнире снова употребляет наркотики. 33-летний Марадона получает 15 месяцев дисквалификации и завершает активную карьеру.

Был женат на 62-летней Клаудие Вильяфаной. Развелся в 2005-ом. В браке имел двух дочерей. Вне его - еще шестерых детей.