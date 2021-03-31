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четверг, 01 апреля 2021 07:41

Сборной нужен качественный и разносторонний форвард

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Тренер французов Дидье Дешам может выставить две команды, которые при полной концентрации победят Украину. Стартовые 15 минут на "Стад де Франс" успокоили хозяев. Они имели полное преимущество и делали на поле, что хотели. Сборная Украины сыграла организованно. Грубых ошибок не допускали. Показали свой потенциал. Это позволило достичь положительного результата в Париже.

Результат игры против Финляндии в целом справедлив. Наши футболисты сталкивались с понятием важности матча. Они были нервные и возбужденные. Вместо того, чтобы брать инициативу, сбрасывали ответственность на других.

Могло быть лучше, если бы были точнее в завершающей стадии. Для меня показательной стала игра Евгения Макаренко и Руслана Малиновского. Первый был чрезмерно расслаблен. Центральный полузащитник хорошего уровня не может играть так просто. Он не претендовал на сложные решения. Для центрального полузащитника важно уметь отдать те пасы, которые не видят соперники, а не просто перекатывать мяч. Задачей для Евгения было менять ритм, быстро переключать скорости и направление атаки. Он все делал настолько банально, что никакой остроты сборной не принес. Малиновский много брал на себя. Понимал, что он лидер команды. Руслан сам себя перезагрузил этими задачами. Поэтому выражал недовольство действиями судьи.

Для меня загадка, почему рисовали схему с тремя центральными защитниками. Было гибридное построение игры, сложное. Эдуард Соболь выступал в полузащите. Виталий Миколенко прикрывал левый фланг. Александр Караваев в первом тайме вперед почти не шел. После выхода Марлоса начал быть активен, потому что игрок "Шахтера" освободил ему пространство на фланге.

Тактика в три защитника имеет перспективу. Защита сборной еще молодая. Она может научиться так играть. В сборной есть футболисты, способные работать по всему флангу, и три качественных полузащитника. Эта схема перспективна для национальной команды. Она помогает контролировать мяч на своей половине поля и двигаться к воротам соперника. Но нужен качественный и разносторонний форвард. Этим похвастаться сборная не может.

Когда говорят, что против финнов надо было играть смелее, я спрашиваю: а разве были возможности для другого футбола? Если говорить об атаке, то нужно понимать, кто ее реализует на поле. Есть вопрос, почему не играл Николай Шапаренко. Возможно, устал после Франции. Александра Зубкова немного переоценили. Сергей Сидорчук мог бы быть полезен в конце матча. С ошибки Виктора Коваленко началась контратака, которая привела к пропущенному голу. Сборная "подсела", потому перестала играть в контроль мяча, который был все время. Примитивные вещи, которые делал Макаренко, были бы уместны, если ты не обостряешь, но не отдаешь сопернику мяч. Коваленко пытался креативить, но ничего не получалось. Марлос вышел на один тайм, но ничего не принес. Один Мораес усилил игру.

Сборная не играет целенаправленно в атаку, потому что в защите 18-летний Илья Забарный. Как показал матч против Финляндии, Виталий Миколенко далеко от него не ушел. Николая Матвиенко тоже нельзя назвать надежным защитником. Шевченко исходит от надежности в обороне, а уже потом - атака.

Ситуация с ошибкой Миколенко непростая. Там ошибка была не только его. Суперзвезды футбола тоже ошибались. Виталию стоит забыть это и двигаться дальше.

Автор: Всеволод Кевлича, футбольный эксперт
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