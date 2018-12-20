"Шальке" хочет продать Коноплянку

29-летний Евгений Коноплянка, футболист сборной Украины, зимой может оставить немецкий "Шальке". Местная пресса пишет, что клуб выставит его на продажу.

Коноплянка в этом сезоне потерял место в основном составе команды. В последнем матче — 19 декабря против "Байера" — вышел на замену на 71-й минуте. На то время команда проигрывала — 1:2. Поединок так и закончился.

— Уже никто не считает, сколько тактических схем в этом сезоне использовал Доменико Тедеско, тренер "Шальке", — говорит 27-летний Александр Кузнецов, обозреватель немецкого футбола на интернет-сайте ua-football.com. — Но ни в одной из них нет стабильного места для Коноплянки. Обычно в атаке команда действует однобоко. Игнорирует середину поля, но и на флангах неубедительна.

Парадокс в том, что когда Коноплянка на поле, он едва ли не лучший в команде в плане продвижения мяча вперед. В Лиге чемпионов украинец — лидер в "Шальке" по количеству ключевых передач, ударов и дриблинга. Но на матчи чемпионата Тедеско его не ставит. Понятно, что игрок такого типа ему не нужен.

Коноплянке нужен тренер, который позиционно доминирует в линии атаки. В Германии это дортмундская и менхенгладбаская "Боруссия" и "Бавария". Но у них все хорошо с левым флангом атаки. Поэтому если украинец куда-то и пойдет, то, скорее всего, за пределы Германии.

Зарплата Коноплянки — 150 млн грн на год. "Шальке" невыгодно держать на скамье запасных дорогого для бюджета игрока.

После 16 туров чемпионата Германии "Шальке", серебряный призер прошлого турнира, занимает 14-е место. В турнире принимают участие 18 команд. Зато подопечные Тедеско пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако дальнейшее прохождение в турнире практически невозможно — придется сыграть с "Манчестер Сити", одним из главных фаворитов соревнования.