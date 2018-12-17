"Шахтеру" недостает квалифицированных игроков

"Шахтер" был слабее "Лиона". Последний имел четыре-пять хороших моментов у ворот Пятова. В то же время "Шахтер" почти ничего не создал у ворот соперника. По игре гости имели большее преимущество и все шансы победить.

Третье место — это максимальный результат "Шахтера" в этой Лиге чемпионов. "Горнякам" даже повезло. Если бы не изъятие в предыдущей игре против "Хоффенхайма" форварда Салаи, вряд ли подопечные Фонсеки привезли из Германии хотя бы ничью.

"Шахтеру" не хватает квалифицированных игроков. Лучшие футболисты в атаке. Во многом игра зависит от Тайсона, Исмаили и Марлоса. Причем последний находится не в лучшей форме. Оборона по классу игроков слабее атаки: в шести матчах пропустили 16 мячей. При таком дисбалансе трудно будет рассчитывать на серьезные результаты в таком сильном турнире, как Лига чемпионов. Зимой нужно работать над усилением защиты.

Ожидал большего от летних новичков "Шахтера". Против "Лиона" Майкон не наилучшим образом сыграл во время пропущенного гола. Я думаю, это можно объяснить тем, что молодым бразильцам нужно время на адаптацию. Они пришли летом, когда нет большой паузы в чемпионате. Нужно сразу начинать играть. Зимой больше времени на работу. Есть пример Исмаили, который долго искал себя в "Шахтере". Даже возникали сомнения, что он вообще сможет быть успешным. Сейчас это ключевой игрок команды. Думаю, что по своему значению он не уступает бывшему капитану команды Дарио Срне.

Две последние игры пропустил Ракицкий. Ему недостает мотивации. Нужны новые вызовы. Матвиенко пока еще не может его заменить. Молодой защитник не получает навыков игры на одной позиции, а вынужден закрывать проблемные зоны. Пример Морозюка и Федецкого показывает, что универсалам трудно прогрессировать, выйти на действительно высокий уровень игры.

"Шахтеру" нужно зимой хорошо поработать на трансферном рынке. По моему мнению, следует усилить три-четыре позиции. Нужны два защитника — правый и центральный, полузащитник и форвард как альтернатива Мораесу, потому что Кайоде не тянет.

При определенных обстоятельствах команда может дойти до четвертьфинала или полуфинала Лиги Европы. Но многое будет зависеть от жеребьевки. Понятно, что важно в 1/16 финала получить более легкого соперника, потому что на этой стадии и "Шахтер", и "Динамо" будут чувствовать привычную проблему — до возобновления евросезона они два месяца не будут играть официальные матчи.