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пятница, 24 мая 2019 06:50

"Шахтер" сыграл вничью с "Динамо"

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Киевляне действуют предсказуемо

- Трудно найти интригу в игре, которая лишена турнирных задач, - говорит о матче "Шахтер" - "Динамо" бывший тренер тернопольской "Нивы" 59-летний Игорь Яворский. Игра завершилась вничью - 1:1. - Дончане вышли на матч в полурезервном составе. Тренер хотел посмотреть, на что способны дублеры. Хорошо зарекомендовал себя Тете. Агрессивный, быстрый, нацеленный на ворота. Имеет ощущение гола. Понравилась уверенность Маркоса Антонио. Однако было видно, что без ветеранов команда потеряла уверенность. Особенно "проседал" левый фланг, где не было Исмаили. Значительно хуже выходили из обороны в атаку.

"Динамо" старалось. Однако на сегодняшний день это вершина их возможностей. Когда-то в мои времена, каждый игрок "Динамо" имел свою фишку, свой неповторимый образ. Демьяненко 20 раз за игру приобщался к атаке и первым возвращался в оборону. Евтушенко - невероятно пластичный и техничный. Беланов и Блохин имели космическую скорость. Яковенко, Литовченко - безумный удар. А какие сейчас "козыри" у динамовцев? Хорошо, что есть Цыганков. Еще один креативный футболист - Вербич. Он может обвести и пробить. А чем похвастаются другие? Половина контратак сорвались не потому, что их перехватил соперник, а потому, что игрок "Динамо" не может дать точный пас. А это уже проблемы с техникой. При малейшей возможности пасуют назад, потому что боятся неточной передачей сорвать атаку.

Соперники давно приспособились к нынешнему "Динамо". Они изучили эту игру, перекрыли зоны и проводят быстрые контратаки через центр обороны. Так "Динамо" потеряло большинство баллов в этом чемпионате, и были утеряны шансы на чемпионский титул. "Динамо" имеет шанс на продолжение борьбы с "Шахтером" в следующем чемпионате, если разнообразится, покажет что-то неожиданное. Или же тренер предложит что-то творческое. Если нет - будет еще один упущенный сезон.

Матч "Шахтер" - "Динамо" состоялся 22 мая в Харькове. Он ничего не решал, потому что донецкий клуб досрочно стал чемпионом и обошел киевлян по количеству добытых трофеев во времена независимости - 34 против 33. До окончания чемпионата Украины в премьер-лиге осталось провести два тура. Они состоятся 26 и 30 мая.

Футбол. Чемпионат Украины 2018/19. Второй этап. 1-6-е места. Матч 30-го тура

"Шахтер", Донецк - "Динамо" Киев - 1:1 (0:1)

22 мая. Харьков. Стадион "Металлист". 30 тыс. зрителей, рассчитан на 40 003. +15°С

Судья: Ярослав Козик, Мукачево

"Шахтер": Пятов-к - Бутко, Кривцов, Хочолава, Матвиенко - Алан Патрик (Коваленко, 75), Маркос Антонио - Тете, Соломон (Ордец, 66), Фернандо (Дентиньо, 46) - Кайоде. Тренер: Паулу Фонсека, Португалия

"Динамо": Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей - Сидорчук-к, Шепелев - Де Пена, Андриевский, Цыганков - Беседин (Шапаренко, 65). Тренер: Александр Хацкевич, Беларусь

Голы: Цыганков, 36, с пенальти, Тете, 50

Предупреждения: Хочолава, 20, Цыганков, 22, Шепелев, 32, Алан Патрик, 34, Шабанов, 41, Тете, 55, Андриевский, 83, Шапаренко, 86, Бутко, 87

Удаления: Шабанов, 45 - второе предупреждение, Хочолава, 63 - второе предупреждение

Автор: Юрий СТРИГУН
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