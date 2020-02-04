Руководителю украинского футбола стоит вспомнить опыт Сталина

1975 год был лучшим для нашего футбола. Киевское "Динамо" под руководством Базилевича и Лобановского выиграло первый в истории Кубок кубков и Суперкубок. А сборная СССР, составленная из тех же игроков и с теми же тренерами, успешно преодолела европейский отбор, опередив команды Ирландии, Турции и Швейцарии. Киевлянин Олег Блохин стал лучшим футболистом Европы.

Об этом нам регулярно напоминают в юбилейные годы, забывая объяснить, что было дальше. Что случилось со звездной чудо-командой, которую у нас тогда провозгласили лучшей в мире, и тандемом тренеров, которых мы искренне считали лучшими во Вселенной.

История печальная. В начале 1976‑го по инициативе Базилевича и Лобановского футбольное руководство СССР решило коренным образом реорганизовать чемпионат, переведя его на нынешнюю схему "осень—весна". Перед осенним стартом реформированного турнира постановили провести промежуточный, так называемый "весенний" чемпионат. В котором — внимание! — не выступал основной состав киевского "Динамо", отстраненный от национального турнира ради успеха на первенстве Европы и Кубке европейских чемпионов. Динамовцы вместо того, чтобы играть в чемпионате, как все, готовились по особой программе.

Следствие не замедлило. Сначала в марте "Динамо" выбыло из Кубка чемпионов в четвертьфинале. В мае сборная вылетела из Кубка Европы на той же стадии соревнований. Чтобы хоть немного спасти репутацию, главным турниром объявили Олимпийские игры, где от ведущих стран играли любители. Но и там команда Базилевича и Лобановского уступила в полуфинале сборной Восточной Германии. После этого в Москве еще вчера гениальных наставников попросили из сборной. А в Киеве против тех же тренеров восстали игроки "Динамо", что стоило места Олегу Базилевичу. Реформу календаря тоже отменили.

А если бы тогда не пошли навстречу пожеланиям тренеров и не стали исполнять их прихоти? Вполне возможно, что сборная СССР, составленная из киевских динамовцев в расцвете сил, стала бы чемпионом Европы. Как сделали это чехословаки, которым наши проиграли. Команда действительно была сильная, а тренеры Базилевич и Лобановский действительно были выдающимися футбольными специалистами.

Наверное, они не знали тогда, что подобное уже было. В 1952 году, когда Олег Блохин только родился, чемпионат СССР вообще отменили, проведя его на скорую руку за две недели в Москве. Сделали это ради сборной, которая должна была выиграть Олимпийские игры. Сборная, конечно, проиграла, а Сталин разогнал "базовую команду сборной — ЦДКА (Центральный дом Красной армии). Хорошо, что не расстрелял.

Вернемся к 1976 году, когда нынешний тренер национальной сборной Украины только родился. У нас не любят вспоминать ту историю, потому что она якобы портит репутацию "гениального Лобановского". Не портит. Просто показывает, что даже очень успешному тренеру не следует всегда идти навстречу. Это ему лишь вредит.

Хотел бы, чтобы это прочитал Андрей Шевченко, которому никто не обеспечивал особых условий в "Милане". Там украинский футболист достиг мирового признания без льгот и поблажек. И теперь, когда Шевченко объявили "гениальным тренером" после того, как сборная под его руководством опередила в европейском отборе Сербию, Люксембург и Литву, ему стоит вспомнить опыт Лобановского. А главе футбольной ассоциации Андрею Павелко - опыт Сталина. Потому что никогда, нигде и никому не помогали послабления и исключения из правил.

После того, как ради успешного выступления сборной на Евро-2020 очередной раз изнасиловали календарь чемпионата и Кубка Украины, можно почти безошибочно предсказать, что Украина выступит на европейском финале не лучше, чем сборная СССР в 1952-ом или 1976 году. Но теперь это объявят успехом и никого выгонять не станут. Потому что у нас уже не сталинские времена.