Россиянин может стать лидером мирового тенниса

23-летний российский теннисист Даниил Медведев одержал больше всего побед в этом сезоне, а с августа проиграл только один матч — финал US Open.

Слежу за этим теннисистом уже 4 года, когда он был в третьей сотне мирового рейтинга. Еще тогда была заметна перспектива. Оставалось собраться и настроиться на правильную конфигурацию, систематизировать игру. Тратил много усилий, где этого не стоило делать, и не всегда дорабатывал в нужный момент.

Он обладает качеством понимания игры, ее предсказанием. Осознает, что такое арсенал ударов и движения по корту. Заставляет соперника играть в удобный для себя теннис. Умеет использовать пространство, обладает хорошими антропометрическими данными, которые подходят его собственному стилю игры. Меня удивляет физическая выносливость Медведева. Создается впечатление, что он двужильный.

Если говорить о слабых сторонах, то не хватает "стали" в характере, которая будет давать возможность чувствовать себя фаворитом, готовым побеждать топ-соперников. Может пошатнуться под авторитетом крупных игроков типа Джоковича или Надаля. Чтобы обыгрывать их на Шлемах, нужно быть не только выше на голову, но и воспринимать себя игроком такого уровня. Психологически это непросто.

Не стоит считать, что Медведеву нужно как-то особенно относиться к текущему сезону и своим успехам. Надо двигаться дальше и развиваться, не думать, как удержаться на позициях. Если ты даже игрок номер один, то это не значит, что ты — идеальный. Стоит размышлять о собственном развитии.

В будущем Медведев имеет все возможности стать лидером мирового тенниса. Федерер, Надаль и Джокович не молодеют.