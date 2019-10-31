Пятов может превзойти Шовковского

Андрей Пятов сыграл за сборную 92 матча и сравнялся по этому показателю с Александром Шовковским.

Шовковского и Пятова трудно сравнивать. Каждый из них является символом определенной эпохи. Фактически, в сборной за все 28 лет независимости играли только эти двое. И все 28 лет они не имели настоящей конкуренции.

Вырастает третий голкипер - Андрей Лунин, который принадлежит "Реалу". Он имеет наилучшие качества Шовковского и Пятова. И тоже, судя по всему, ему не будет конкуренции. Получается так, что Пятов набирался опыта, сидя на скамье с Шовковским, а Лунин - сидя за Пятовым.

И это хорошо, потому что значит, что хотя бы на вратарскую позицию нам не надо приглашать натурализованных бразильцев.

Если сравнивать Шовковского и Пятова, небольшое преимущество отдам Александру. У обоих карьеры подобные - на пике играли только за один клуб, оба имели комфортные условия в сборной, потому что не чувствовали конкуренции.

Оба могли допустить вопиющую ошибку. Пока Пятов ошибается только в клубе, а Александр имеет результативную ошибку в сборной.

Однако у Шовковского есть матчи, где он практически в одиночку дважды вытащил свои команды. Это игра со Швейцарией в 1/8 Кубка мира-2006 и поединок со "Спартой" в квалификации к Лиге чемпионов 1998-1999. У Андрея успехи локальнее - отбитые пенальти в ходе отборочных турниров и звание лучшего игрока матча.

Возможно, Пятов сумеет превзойти своего тренера в сборной по результатам. Если достигнем успеха на Евро, преимущество перейдет к Андрею.