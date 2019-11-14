Позиции Зинченко в "Манчестер Сити" пошатнулись

В центральном матче английской премьер-лиги "Ливерпуль" победил дома "Манчестер Сити" - 3:1. Поединок произвел неоднозначное впечатление. "Сити" не заслуживал поражения, но и "Ливерпуль" закономерно выиграл. Вот такое противоречие.

"Манчестер Сити" понравился. Недаром после встречи тренер команды Хосеп Гвардиола сказал - вопреки поражению, его команда играла хорошо. Причина победы "Ливерпуля" - эффективность. В этом подопечные Юргена Клоппа были лучше. "Ливерпуль" не имел много моментов. Но показал класс, выжал максимум.

"Ливерпуль" точно понимает, что имеет в своем арсенале. Клопп составил командный пазл, нашел лучшие сочетания. Есть понимание - куда движется команда, какую трансферную политику следует проводить и как встраивать новичков в систему игры.

"Сити" подошел к матчу с кадровыми проблемами. Вне игры был вратарь Эдерсон. Есть проблема с защитниками. Фернандиньо обязан действовать в центре обороны, хотя он профильный центральный полузащитник. Ситуация повлияла на игру против "Ливерпуля". Вопрос вратаря не так актуален, потому что Клаудио Браво и Эдерсон - голкиперы примерно одного уровня. Браво может ошибаться, но его не следует обвинять ни в одном голе "Ливерпуля". Проблемы гостей в опорной зоне больше повлияли на результат. Наверное, никто не предполагал, что Фабиньо будет бить по воротам с 25 метров. Ведь его основная функция - переводить мячи на фланг.

Позиции украинского левого защитника "Сити" Александра Зинченко сейчас пошатнулись. Испанец Анхелиньо сыграл не хуже. Гюнгдоган пока не так хорошо понимает игру, как Давид Силва. Соответственно - турецкий немец медлит с принятием решений на поле.

Сейчас отрыв "Ливерпуля" от "Манчестер Сити" составляет девять очков, а от ближайшего преследователя - восемь. Важно, чтобы "Ливерпуль" не поразил вирус страха за потерю баллов, потому что профукали преимущество в семь пунктов. Мандраж чувствуется, когда люди думают о результате, а не процессе. Три предыдущих матча "Ливерпуль" выиграл "на зубах". Это не очень хорошо, но свидетельствует о характере.

Чемпион АПЛ двух последних сезонов "Манчестер Сити" - ныне четвертый. Но команда Гвардиолы будет бороться за чемпионство. Проблема команды в том, что футболисты расконцентрированно относятся к голевым моментам. Мол, создадим еще. Гвардиола должен на это повлиять.