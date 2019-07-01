Петраков и селекционеры

Украинские юноши стали чемпионами мира по футболу среди двадцатилетних. Что это значит для нашего футбола? Мы уже должны готовить полки музеев для складирования кубков мира и Европы, которые теперь, после такого успеха, точно будут нашими? Или это свидетельствует о том, что отечественная футбольная школа с сегодняшнего дня лучше бразильской, испанской, португальской, бельгийской, французской и других, чьих представителей опередили наши ребята на молодежном Кубке мира? Надо считать тренера победителей Александра Петракова новым Моуриньо и Гвардиолой в одном лице?

Не буду против всех этих и кучи других вариантов. Хотя бы потому, что они для нас приятны после многолетних неудач. Добавлю кое-что от себя. Мировая победа команды тренера Петракова показала одно - способные футболисты у нас есть, были раньше и будут в будущем. Надо только дать им раскрыться, показать себя всему миру. Скажете, я утверждаю общеизвестные вещи? Что у нас так оно и есть, просто именно этой команде повезло?

К сожалению, система украинского "профессионального" футбола делает все для того, чтобы способные юноши не попали на футбольные вершины. Почему? Потому что нашим "профессиональным" футболом занимаются селекционеры и агенты. Им невыгодно, чтобы украинские ребята играли за наши ведущие команды, откуда их приглашали бы во всевозможные "барселоны" за большие деньги.

Почему невыгодно? Потому что заработать на наших футболистах сложно. За рубежом, кроме России, лишнего не заплатят. Да и то пойдет клубу, кроме агентских процентов.

Совсем другое дело - привозить к нам бразильцев и других иностранцев. Вот здесь золотое дно. Тут клондайк. Нашим клубам, если хорошо захотеть, можно впихнуть кого угодно, а потом получать проценты из зарплат. Они у любого иностранца загодя выше, чем у украинца, который может быть гораздо лучшим. Но не выгодным.

Вывод - юношеская команда Петракова показала, что у нас не единицы, а десятки способных футболистов. И в случае чего всегда можно найти замену лидеру, а если надо - замену тому, кто заменил лидера. Просто думать надо о футболе, а не о деньгах. Поймут ли это те, кто теперь тратит, вместо того, чтобы зарабатывать? Или верх снова возьмут селекционеры?