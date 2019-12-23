Первый мегабой 2020 года состоится 22 февраля

22 февраля в Лас-Вегасе, США, сезон боксерских мегапоединков откроют до сих пор непобедимые супертяжеловесы. Американский чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета Деонтей Уайлдер, 34 года, будет противостоять британцу 31-летнему Тайсону Фьюри.

Соперники проведут повторный бой. Оба в тройке лучших тяжей современности - вместе с британцем Энтони Джошуа, обладателем трех чемпионских поясов.

Уайлдер и Фьюри впервые встретились 1 декабря 2018-го. Получилась настоящая битва, одна из лучших за последние годы. Фьюри, бывший чемпион мира по трем версиям, выглядел убедительнее в течение боя. Но в поздних раундах дважды побывал в нокдауне. Это уравняло противостояние. Судьи выставили ничью - 115: 111 Уайлдеру, 112: 114 Фьюри, 113:113 - и пояс остался у Уайлдера.

Ко второму поединку соперники подходят с практически равными шансами на победу. Возможно, небольшим фаворитом является Фьюри: он лучший в плане боксерских навыков. Зато Уайлдер обладает мощным ударом в дивизионе - это выравнивает шансы.