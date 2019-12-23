Первый мегабой 2020 года состоится 22 февраля

 
Ексклюзивы
1/5
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 1035
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 297
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 2511
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 216
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 198
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2493
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1422
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 675
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1557
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 999
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2493
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1260
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1341
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 630
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1260
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 261
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
вторник, 24 декабря 2019 00:05

Первый мегабой 2020 года состоится 22 февраля

  Комментировать

22 февраля в Лас-Вегасе, США, сезон боксерских мегапоединков откроют до сих пор непобедимые супертяжеловесы. Американский чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета Деонтей Уайлдер, 34 года, будет противостоять британцу 31-летнему Тайсону Фьюри.

Соперники проведут повторный бой. Оба в тройке лучших тяжей современности - вместе с британцем Энтони Джошуа, обладателем трех чемпионских поясов.

Уайлдер и Фьюри впервые встретились 1 декабря 2018-го. Получилась настоящая битва, одна из лучших за последние годы. Фьюри, бывший чемпион мира по трем версиям, выглядел убедительнее в течение боя. Но в поздних раундах дважды побывал в нокдауне. Это уравняло противостояние. Судьи выставили ничью - 115: 111 Уайлдеру, 112: 114 Фьюри, 113:113 - и пояс остался у Уайлдера.

Ко второму поединку соперники подходят с практически равными шансами на победу. Возможно, небольшим фаворитом является Фьюри: он лучший в плане боксерских навыков. Зато Уайлдер обладает мощным ударом в дивизионе - это выравнивает шансы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Первый мегабой 2020 года состоится 22 февраля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
30
 Просмотров: 326549
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 28755
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 17199
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 11106
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине Просмотров: 10053
Спорт
Ломаченко завладел тремя титулами
Ломаченко завладел тремя титулами
Двое украинцев проведут отборочные поединки
Двое украинцев проведут отборочные поединки
"Динамо" играет в бесперспективный футбол
"Динамо" играет в бесперспективный футбол Просмотров: 72
"Заря" прогрессирует быстрее всего
"Заря" прогрессирует быстрее всего Просмотров: 126
"Ливерпуль" станет чемпионом
"Ливерпуль" станет чемпионом Просмотров: 9
Больше всего комментируют
36
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
3
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
2
Украинцы выбрали политика года
1
Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен
1
В украинской армии изменят генеральские звания
Голосов: 1546
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua