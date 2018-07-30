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вторник, 31 июля 2018 07:40

Ольга Харлан в третий раз выиграла Кубок мира

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27-летняя Ольга Харлан выиграла Кубок мира по фехтованию на саблях. Это третий триумф украинской спортсменки. До этого она побеждала в 2013-м и 2014 годах.

Ольга была недовольна своей бронзовой и серебряной медалями на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в позапрошлом году:

— Пересмотрела свои бои на Олимпиаде и спросила: "Что это вообще было? Я четыре года готовилась и в итоге не сделала так, как нужно было".

Харлан согласилась на операцию на плече. Вернулась в спорт в начале 2017-го. Выиграла этапы Кубка мира в Тунисе и Южной Корее, победила на чемпионате мира в немецком Лейпциге. В этом году торжествовала на этапах Кубка мира в Бельгии, Мексике, Южной Корее. Выборола "серебро" в Тунисе.

Однако вскоре Ольга провалилась на первенствах Европы и мира. На чемпионате континента украинка уступила в 1/8 румынке Бьянке Паску, а на чемпионате мира — китаянке Яци Шао. Причем выбыла на еще более ранней стадии — 1/16 финала. Невзирая на то, что основная конкурентка — россиянка София Великая — стала чемпионкой Европы и серебряным призером мирового первенства, она уступила Харлан в общем зачете.

В итоге Ольга набрала 190 баллов — на 15 больше, чем у Великой. У венгерки Анны Мартон — 159.

По количеству побед в Кубке мира Ольга Харлан уступает американкам Сади Джейкобсон и Мариэль Загунис. У них — по четыре выигрыша.

Автор: Юрий СТРИГУН
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