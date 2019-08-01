Оборона "Шахтера" на низком уровне

- Не чувствую себя звездой, - говорит 31-летний капитан донецкого "Шахтера" Тайсон. - У нас есть коллектив: все вместе работают. Иногда надо сделать что-то лично. Сегодня мне это удалось.

Тайсон вытащил свою команду в матче первого тура футбольного чемпионата Украины на выезде против "Александрии". В общем дончане постоянно атаковали, но "жертвенная" игра соперника в обороне и проблемы в защите "Шахтера" обусловили итог первого тайма - 1:0 в пользу "Александрии".

После перерыва Тайсон "сделал" два гола, а еще один добавил Дентиньо на последних минутах матча. Чемпион победил - 3:1. В игре "Шахтера" под руководством нового тренера Луиша Каштру нет ничего принципиально другого, но команда достаточно конструктивно ведет наступательные действия. Игроки часто меняют позиции, пытаются быстро разыгрывать мяч и выводить партнера на свободный фланг. Схема постоянно меняется: изначально ее можно толковать как 1-4-2-3-1, во время игры она превращается в 1-4-4-2 или 1-4-1-4-1 с переводом израильтянина Манора Соломона с левого на правый фланг. Центр поля стал более прочным для атак - Степаненко и Алан Патрик принимают в них активное участие. Но игра в обороне и на "стандартах" так слаба, что "Шахтеру" не на что рассчитывать в Лиге чемпионов. Время до старта группового турнира есть - полтора месяца, но он здесь не помощник, потому что проблема в низком уровне нынешних защитников.

"Динамо" победило во Львове местные "Карпаты" - 2:0. Матч получился вялый. Киевляне атаковали однотипно, через навесы и прострелы. Забили после гола в свои ворота игрока "Карпат" Ковтуна и реализации Артемом Бесединым пенальти. Лидер атаки "Динамо" Виктор Цыганков вышел на замену и сыграл последние 20 мин. поединка. Из-за травмы он не был на поле за клуб с мая.