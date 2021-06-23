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четверг, 24 июня 2021 06:10

Николай и Джокович

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- Выпили мы тогда сильно. Ты начал расспрашивать, знаю ли я, кто такой Джокович. Не знал. И ты меня пристыдил, - смеясь, рассказывает Николай.

Несколько недель тому назад праздновали 25-летие со дня окончания школы. Одноклассник вспомнил историю посиделок в 2016-ом. Я - нет, потому и правда рюмка шла за рюмкой, дома оказался с чужой помощью, а на следующий день написал такой серый текст о вылете нашей футбольной сборной с Евро, что изрядно получил от шефа.

Сейчас я уже расстался с алкоголем. Все остальное - почти без изменений. Николай рядом, Джокович снова выиграл открытый чемпионат Франции по теннису, а Украина опозорилась на Евро.

28 июня стартует Уимблдонский теннисный турнир. Беспокоюсь, чтобы не повторилась история 2016-го. Тогда, выиграв Францию, Джокович провалился на Уимблдоне - проиграл в третьем же матче. Рад тому, что сборная таки победила в одном матче группы и этим сохранила шансы на 1/8 финала.

А главное - после нашего разговора Николай начал играть в теннис. И теперь он знает, кто такой Джокович.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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Дата
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