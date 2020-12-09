"Не надо соглашаться с первым местом Франции"

Сборная Украины по футболу в отборочном турнире Кубка мира-2022 сыграет с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. В финальную часть пройдет победитель группы. Вторая команда будет играть стыковые поединки. Встречи отборочного турнира пройдут с марта по ноябрь следующего года. Финальная часть - с 21 ноября по 18 декабря 2022-го года в Катаре.

— Ни в коем случае нельзя отдавать заранее первое место Франции, действующему чемпиону мира, — говорит Виктор Грачев, 64 года, бывший нападающий донецкого "Шахтера". — Наоборот, надо настроиться на жесткую борьбу за первенство. Потому что с мыслями, что против Франции трудно бороться, можем пролететь мимо первых двух мест. Надо вспомнить, что мы победили их именно тогда (15 ноября 2013 года Украина обыграла дома Францию в первом стыковом матче за выход на Кубок мира-2014. — ГПУ), когда не имели страха.

Если настроимся дать против Франции лучшую игру, то даже в случае неудачи будем находиться в тонусе во время стыковых матчей. И это пригодится. А если выходить на матч с чемпионами мира и думать о следующем сопернике, то тогда, наверное, провалимся.

Остальные команды могут отобрать очки, могут потерять на ровном месте. Нормальный, рабочий вариант.

Календарь не совсем удобный, потому что начинаем против Франции. Возможны проблемы. Потому что с одной стороны надо готовиться к Евро, а с другой — не уступать главному конкуренту.

В Париже проведем матч в марте

Международная футбольная федерация обнародовала календарь матчей квалификации к Кубку мира-2022 с участием сборной Украины

24 марта, среда

Франция-Украина

28 марта, воскресенье

Украина-Финляндия

31 марта, среда

Украина-Казахстан

1 сентября, среда

Казахстан-Украина

4 сентября, суббота

Украина-Франция

9 октября, суббота

Финляндия-Украина

12 октября, вторник

Украина-Босния и Герцеговина

16 ноября, вторник

Босния и Герцеговина-Украина