Наши победили американцев на Кубке мира

Футбольная сборная Украины победила команду США — 2:1 в матче первого тура группового турнира Кубка мира среди 20-летних. Киевский динамовец Сергей Булеца открыл счет, соперник его сравнял. Так закончился первый тайм. Во втором решающий мяч забил одноклубник Булецы Денис Попов.

— Для дебюта результат приличный, — говорит футбольный тренер Олег Федорчук, 58 лет. — Хотя первый тайм команда провалила. Плохо выглядела средняя линия. Мы проигрывали подборы, хуже играли в пас, сникли и отдали инициативу. Георгий Цитаишвили, который должен был быть лидером среднего звена, исчезал на длительный период. Затем вспыхивал, выдавал несколько ярких моментов и снова уходил в тень. Очень однообразно сыграл форвард Владислав Супряга. В его арсенале был только один маневр — получить пас на ход и убежать от защитников. Если во времена Игоря Беланова такая тактика имела шанс на успех, то сейчас надо уметь переориентироваться. Не получается убежать в отрыв — надо попробовать выйти на оперативный простор через пас на партнера, перестроиться, подыграть кому-то из атакующих защитников. Супряга этого не смог. Не удивительно, что за весь матч имел лишь один момент, когда на последних минутах американцы уже пошли отыгрываться и оголили тылы.

Победный мяч забил Денис Попов. Он — главный герой поединка?

— Очень агрессивный игрок с собственной харизмой. Видно, что парень привык быть лидером на поле. По манере игры чем-то напоминает Евгения Хачериди. Считаю, что уже сейчас вполне может претендовать на место в основном составе "Динамо". Как минимум, ничем не хуже Кадара и Шабанова. Матейс Де Лигт в свои 19 лет является капитаном "Аякса". Мы же продолжаем быть заложниками собственного менталитета и маринуем на скамейке молодые таланты. Для наших тренеров сделать Попова основным защитником в клубе — это разрыв шаблонов.

В другом матче группы Нигерия победила Катар — 4:0. Вчера состоялись поединки второго тура: Украина — Катар, Нигерия — США.