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четверг, 24 июня 2021 06:46

Наш тренер может сделать, как Беккенбауэр

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Один из лучших футболистов всех времен немец Франц Беккенбауэр завершил карьеру игрока почти в 40 лет, став в составе сборной чемпионом мира и Европы в составе "Баварии" - неоднократным чемпионом Германии и обладателем Кубка чемпионов. Ему дважды присуждали "Золотой мяч" лучшего футболиста Европы.

Сразу после окончания выступлений на футбольном поле Беккенбауэра назначили наставником сборной, хотя не имел до этого никакого тренерского опыта. Он даже тренером не имел права называться. В Германии с этим строго - им может быть только тот, кто прошел курс обучения и получил лицензию. Причем не так, как у нас, где эти лицензии раздают пачками всем желающим. Так что как "технический менеджер" бывший суперфутболист сначала дошел со сборной до финала Кубка мира 1986-го, потом до полуфинала Евро-1988, и, наконец, стал чемпионом мира-1990.

Учиться Франц Беккенбауэр так и не захотел. Поэтому через несколько лет оставил работу тренера, став президентом родной "Баварии". И уже скоро 30 лет как успешно торгует своим всемирно известным лицом, рекламируя все - от автомобилей до нижнего белья.

Что означает этот опыт знаменитого немца? Думаю, что с тем составом игроков, которых имел в своем распоряжении в сборной, особых тренерских знаний было не нужно. Хватало огромного авторитета лучшего футболиста Германии всех времен. Плюс сама личность Беккенбауэра делала немецкую команду привлекательной для прессы, телевидения, рекламы и болельщиков всего мира.

Поэтому выбор Андрея Павелко, который сделал своего кума Андрея Шевченко, не имевшего никакого опыта, тренером сборной Украины, не выглядит ни ошибочным, ни неуместным. Потому что Шевченко, как и Беккенбауэра, знает весь мир. И авторитет у него тоже немалый.

Проблема только в результате. В распоряжении Шевченко не было и не будет такого выбора игроков, как у его немецкого коллеги. Украина при Шевченко играет в соответствии с уровнем своих футболистов. А их надо учить. И работать с ними должен тот, кого они будут воспринимать как такого, кто может их действительно чему-то научить. И здесь возникает проблема - после работы с тренерами уровня Гвардиолы, Гасперини или Луческу спортсменам непросто прислушиваться к Шевченко. Несмотря на его всемирной авторитет.

На этом месте истории двух великих футболистов расходятся. Понимая свой уровень, Франц Беккенбауэр не стал после сборной позорить имя и после нескольких неудачных попыток продолжить тренерскую работу пошел работать лицом. И правильно сделал - немцы этот шаг оценили. Понимает ли свой уровень Андрей Шевченко? Стоит ли ему портить свой всемирный футбольный авторитет, настаивая на том, что он - тренер? Решать ему. Или тому, к кому он прислушивается.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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