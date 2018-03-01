Надо отходить от советского восприятия Олимпийских игр

Любое событие мы воспринимаем так, как нам его представляют. Западнее Ужгорода не поймут споров о целесообразности празднования 8 марта. Там даже не догадываются о существовании такого "праздника". То же - с Олимпийскими играми. В этом году - зимними.

В течение десятилетий коммунистическая пропаганда вдалбливала нам, что Олимпийские игры - главное событие для всего человечества. Поэтому победить на них - главная цель всех советских спортсменов. На эту пропаганду своего времени "повелись" и в США. В определенный период там считали старты Олимпиады местом соревнования двух миров и делали все, чтобы получить наград больше, чем СССР.

Теперь это в прошлом. Олимпийские игры для цивилизованного мира стали просто еще одним спортивным событием, достойным внимания. В европейской и североамериканской прессе зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане освещали примерно так же, как теннисный открытый чемпионат Австралии или старт футбольной Лиги чемпионов. Никакого ажиотажа, никаких истерик по поводу побед и поражений.

Действительно, спортивный уровень всех без исключения соревнований зимней Олимпиады был ниже соревнования по зимним Кубкам мира. Результат - несколько совершенно случайных победителей, чья олимпийская золотая медаль останется курьезом, характерным именно для этого события. Несмотря на то, кто стал в этот раз чемпионом, сильнейшие хоккеисты все равно - в Северной Америке, лучшие лыжники - в Норвегии, конькобежцы - в Нидерландах, мастера шорт-трека - в Корее. Вряд ли олимпийское "золото" чешской спортсменки Эстер Ледецкой в супергиганте поможет ей попасть хотя бы в 30 лучших на следующем Кубке мира.

Поэтому нам с вами тоже следует отходить от советского восприятия Олимпийских игр. Мы стали свидетелями яркого всемирного праздника зимнего спорта и даже приняли в нем участие. Что еще? Думать после Игр, тратить ли в дальнейшем бюджетные миллионы на подготовку нескольких "медальных" спортсменов? Или ассигновать миллиарды в строительство трасс, катков, трамплинов и в массовые тренировки тысяч юных украинский? Вопрос риторический - все останется, как было. Тем более, что мы привезли из Пхенчхана золотую медаль.

21-ое место в командном зачете заняла Украина по итогам Олимпиады-2018. У нас есть единственная медаль - Александр Абраменко из Николаева победил в соревнованиях по фристайлу. Дисциплина - лыжная акробатика. Первое место заняли норвежцы, второе - немцы, третье - канадцы.