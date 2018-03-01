Надо отходить от советского восприятия Олимпийских игр

 
Ексклюзивы
1/5
"Зарплата от 50 тысяч. Но люди не верят, что это по-настоящему" - замминистра
"Зарплата от 50 тысяч. Но люди не верят, что это по-настоящему" - замминистра
Просмотров: 2592
Детская опера, балет, 3-D шоу: чем удивят на операфест
Детская опера, балет, 3-D шоу: чем удивят на операфест
Просмотров: 72
Замминистра рассказал, как депутатов убеждали поддержать медреформу
Замминистра рассказал, как депутатов убеждали поддержать медреформу
1 Просмотров: 1044
Гостиный двор вернули государству
Гостиный двор вернули государству
Просмотров: 612
"Кремлевский доклад" США убивает логику санкционной игры
"Кремлевский доклад" США убивает логику санкционной игры
3 Просмотров: 783
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
1 Просмотров: 2556
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Просмотров: 4203
Гройсман может создать партию
Гройсман может создать партию
Просмотров: 594
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
1 Просмотров: 2997
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
2 Просмотров: 11385
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
В Сочи &quot;расписывали&quot; чемпионат под водку и шашлык
В Сочи "расписывали" чемпионат под водку и шашлык
&quot;Ребров звонит после матчей в двенадцать ночи&quot;
"Ребров звонит после матчей в двенадцать ночи"
&quot;Давно не видел Марлоса в такой форме&quot;
"Давно не видел Марлоса в такой форме"
Украина не будет играть на Кубке мира в России
Украина не будет играть на Кубке мира в России
Марлос ходил по полю пешком
Марлос ходил по полю пешком
Интервью
1/5
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
4 Просмотров: 1782
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
2 Просмотров: 5328
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
1 Просмотров: 369
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
4 Просмотров: 5490
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
Просмотров: 4392
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 марта 2018
Просмотров: 252
Сусідство
Коли трохи поживеш у близькому сусідстві з різними істотами, не схожими на тебе, починаєш дивитися на світ їхніми очима. Хоч насправді — Бог їх ...
пятница, 02 марта 2018 06:30

Надо отходить от советского восприятия Олимпийских игр

  Комментировать
 

Любое событие мы воспринимаем так, как нам его представляют. Западнее Ужгорода не поймут споров о целесообразности празднования 8 марта. Там даже не догадываются о существовании такого "праздника". То же - с Олимпийскими играми. В этом году - зимними.

В течение десятилетий коммунистическая пропаганда вдалбливала нам, что Олимпийские игры - главное событие для всего человечества. Поэтому победить на них - главная цель всех советских спортсменов. На эту пропаганду своего времени "повелись" и в США. В определенный период там считали старты Олимпиады местом соревнования двух миров и делали все, чтобы получить наград больше, чем СССР.

Теперь это в прошлом. Олимпийские игры для цивилизованного мира стали просто еще одним спортивным событием, достойным внимания. В европейской и североамериканской прессе зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане освещали примерно так же, как теннисный открытый чемпионат Австралии или старт футбольной Лиги чемпионов. Никакого ажиотажа, никаких истерик по поводу побед и поражений.

Действительно, спортивный уровень всех без исключения соревнований зимней Олимпиады был ниже соревнования по зимним Кубкам мира. Результат - несколько совершенно случайных победителей, чья олимпийская золотая медаль останется курьезом, характерным именно для этого события. Несмотря на то, кто стал в этот раз чемпионом, сильнейшие хоккеисты все равно - в Северной Америке, лучшие лыжники - в Норвегии, конькобежцы - в Нидерландах, мастера шорт-трека - в Корее. Вряд ли олимпийское "золото" чешской спортсменки Эстер Ледецкой в супергиганте поможет ей попасть хотя бы в 30 лучших на следующем Кубке мира.

Поэтому нам с вами тоже следует отходить от советского восприятия Олимпийских игр. Мы стали свидетелями яркого всемирного праздника зимнего спорта и даже приняли в нем участие. Что еще? Думать после Игр, тратить ли в дальнейшем бюджетные миллионы на подготовку нескольких "медальных" спортсменов? Или ассигновать миллиарды в строительство трасс, катков, трамплинов и в массовые тренировки тысяч юных украинский? Вопрос риторический - все останется, как было. Тем более, что мы привезли из Пхенчхана золотую медаль.

21-ое место в командном зачете заняла Украина по итогам Олимпиады-2018. У нас есть единственная медаль - Александр Абраменко из Николаева победил в соревнованиях по фристайлу. Дисциплина - лыжная акробатика. Первое место заняли норвежцы, второе - немцы, третье - канадцы.

Автор: Микола НЕСЕНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Надо отходить от советского восприятия Олимпийских игр». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

"Без родителей осталось 10 детей" - на шахте "Степная" произошел взрыв и обвал

За девять дней марта в Корюковке немцы убили и сожгли 6700 человек

Самое читаемое
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
40
 1 Просмотров: 137640
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
28
 Просмотров: 102337
Модель plus-size Эшли Грэм потрясла голыми ягодицами во время откровенной фотосессии
Модель plus-size Эшли Грэм потрясла голыми ягодицами во время откровенной фотосессии
18
 Просмотров: 51607
Одна из самых красивых австралиек дала фору Меган Фокс в прозрачном белье
Одна из самых красивых австралиек дала фору Меган Фокс в прозрачном белье
56
 Просмотров: 48436
Показали невероятные снимки девушек до и после макияжа
Показали невероятные снимки девушек до и после макияжа
20
 Просмотров: 48014
Больше всего комментируют
18
Боевики изнасиловали и убили 14-летнюю девочку
16
Россия пожаловалась на Украину в Европейский Союз
9
Путин продемонстрировал испытания ракеты, которые закончились неудачей
5
В России испугались участи Хиросимы - Лавров обвинил США в подготовке к ядерному удару
4
Путин дал разрешение на применение вооруженных сил РФ в Крыму
Голосов: 626
Голосование Сколько времени продержится Александр Хацкевич на должности главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) будет уволен после первого матча против "Лацио"
  • 2) будет уволен по окончании cезона
  • 3) Хацкевич всё исправит и будет работать долгое время
Просмотреть