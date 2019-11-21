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пятница, 22 ноября 2019 00:35

На Евро-2020 будем играть с Нидерландами

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Матчи группового турнира футбольного Евро-2020 сборная Украины проведет в столице Нидерландов - Амстердаме и главном городе Румынии - Бухаресте. Нидерландская команда будет одним из трех наших соперников на первом этапе. Другие определятся 30 ноября, в субботу, во время жеребьевки, которую будет принимать Бухарест. Не исключено, что последнего оппонента мы узнаем в конце марта, когда четыре путевки на Евро разыграют участники стыковых матчей Лиги наций. В воскресенье сборная Украины закончила квалификационный турнир к Евро-2020. Играли в Белграде против Сербии. Ничья - 2:2. Украинцы получили очко на 93-й минуте после точного удара Артема Беседина. Команде тренера 43-летнего Андрея Шевченко не впервые забивать на финише поединков: в марте победили в Люксембурге, в прошлом году - Чехию и Словакию, несколько недель назад - Эстонию, а в сентябре отыграли два мяча против Нигерии. Частично - это талант, но главное: команда Шевченко знает, что ей делать на поле в заключительный период поединков. Отбор на Евро-2020 получился самым успешным в истории национальной команды. Мы не проиграли ни одного матча, получили 83,3% очков, выиграли во всех официальных домашних поединках. Проблему форварда решил 24-летний Роман Яремчук, у нас интересная полузащита с Александром Зинченко и Русланом Малиновским на ведущих ролях, но имеются и проблемы. Результаты сборной Украины не всегда подтверждались качеством игры. Однозначный актив - домашние матчи с Сербией (5:0) и Португалией (2:1). Не было проблем против Литвы (3:0, 2:0). Однако с Люксембургом, хотя и обыграли дважды (2:1, 1:0), выглядели неубедительно. Белградский поединок показал слабость центра обороны и отсутствие альтернативы Александру Зинченко, который ведет игру команды в середине поля. Квалификационный турнир к Евро-2020 поднял ожидания от национальной команды. Но объективным заданием на турнир будет участие в 1/8 финала. Туда мы обязаны попадать: выходят по две лучшие команды из группы и четыре из шести, занявших третьи места. Дальнейшая судьба зависит от турнирной сетки. Участие в четвертьфинале будет успехом, в полуфинале - триумфом.

Участники Евро-2020

Бельгия, Италия, Англия, Испания, Германия, Украина, Франция, Швейцария, Хорватия, Польша, Нидерланды, Португалия, Россия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия, Финляндия, Уэльс.

Жеребьевка - 30 ноября, Бухарест.

Еще четыре путевки разыграют участники Лиги наций

Исландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния, Босния, Северная Ирландия, Словакия, Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Грузия, Беларусь, Косово, Северная Македония.

Жеребьевка - 22 ноября, пятница.

Матчи: 26-31 марта, четверг - вторник, 2020 года

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