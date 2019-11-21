Моуриньо возглавил "Тоттенхэм"

56-летний Жозе Моуриньо стал главным тренером лондонского "Тоттенхэма". Контракт подписан на 3,5 года - до окончания сезона 2022/23. Последним местом работы Моуриньо был английский "Манчестер Юнайтед". Уволен в прошлом году 18 декабря.
- Назначение Моуриньо - футбольная судьба, - говорит футбольный тренер Олег Федорчук, 58 лет. Очевидно, боссы "Тоттенхэма" не слишком обращали внимание на последние неудачи португальца (кроме "МЮ", он недоработал контракты в "Челси" и "Реале". - ГПУ). У Хосепа Гвардиолы тоже был невыразительный период, когда работал с "Баварией". Фабио Капелло не везде был успешным. Вспомним, как он провалился в России. Моуриньо легче будет работать с контратакующими клубами типа "Тоттенхэма". Португалец остается наиболее узнаваемым футбольным тренером Европы. Он дает шоу, ради которого зритель идет на стадион.
Первый матч на новой должности Моуриньо проведет в субботу, 23 ноября. Это будет выездной поединок против "Вест Хэма", за который играет украинец Андрей Ярмоленко.
391 миллион гривен компенсации за досрочный разрыв контракта получит Маурицио Почеттино, 47 лет, бывший тренер "Тоттенхэма". Он возглавлял команду с июля 2014 года. Играл в финале Лиги чемпионов 2018/19, где уступил "Ливерпулю". Нынешний сезон стал провальным: после 12 туров "Тоттенхэм" занимает 14-е место.
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Автор:Юрий СТРИГУН
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