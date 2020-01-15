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четверг, 16 января 2020 06:56

Милевский и Ибрагимович

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Последнюю неделю все итальянские СМИ просыпаются и засыпают с именем Ибрагимовича. 38-летний звездный футболист вернулся в Италию и стал игроком "Милана". И что из того, что Ибрагимович в своем первом матче за новую команду ничего не забил? А когда-то победный "Милан" барахтается в середине турнирной таблицы чемпионата Италии? Все равно великий Ибрагимович вытесняет с первых полос не менее великого Роналду с его "Ювентусом", который борется за чемпионский титул с миланским "Интером".

Причина этого явления проста. Златан Ибрагимович - феноменальный футболист, почти 20 лет творящий чудеса на поле. И не важно, в каком турнире и за какую команду выступает в этот момент швед. Потому что способность забить чудо-мяч с ним остается всегда. Стоит лишь подождать и досмотреть игру до конца.

В эти же дни украинские спортивные СМИ засыпают и просыпаются с именем Милевского. Почти ровесник Ибрагимовича — Милевскому по документам где-то 35 — уже давно не забивает мячей, путешествуя из одной заштатной команды в другую. Те, кому сейчас по 16, вообще никогда не видели Милевского на футбольном поле. Им это и не надо. Потому что почти ежедневные новости с именем Милевского совсем не о футболе. А о том, как бывший футболист тусуется. Где был, с кем сидел, где пил…

Неужели в украинском футболе нет хотя бы одной знаковой фигуры, достойной ежедневного упоминания? Посмотрите сами: по популярности в наших новостях преследуют Милевского Шевченко и Ярмоленко. Первый тоже уже давно не играет, второй близок к этому.

Не думаю, что причина в том, что наши футболисты настолько хуже тех же итальянских. Причина в другом — вся Италия по субботам и воскресеньям смотрит очередной тур своего чемпионата, а потом целую неделю обсуждает. А кто смотрит наш чемпионат? Спросите и услышите, что очередной выбрык Милевского интереснее всей отечественной "Премьер-лиги" вместе. Как-то так.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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