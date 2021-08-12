Месси покинул "Барселону"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 495
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 792
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1359
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2970
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2367
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 576
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 639
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 423
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6993
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2700
Фото
Все фото
2
3
2
2
2
Михаил Романчук получил две награды на Олимпиаде
Михаил Романчук получил две награды на Олимпиаде
Первую награду Олимпиады для Украины завоевала Дарья Билодид
Первую награду Олимпиады для Украины завоевала Дарья Билодид
&quot;Сборная Украины прогрессирует. Результат на Евро должен это подтвердить&quot;
"Сборная Украины прогрессирует. Результат на Евро должен это подтвердить"
&quot;Выиграем в два мяча. Кубок чемпионов летом должен быть в Радомышле&quot;
"Выиграем в два мяча. Кубок чемпионов летом должен быть в Радомышле"
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 396
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 135
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2331
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1656
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1359
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2021
Просмотров: 36
Вдома
Зранку після дощу на вулицях Тального безлюдно. Вчора увечері я приїхав з Черкас, а сьогодні йду за покупками. — Заодно, — думаю ...
четверг, 12 августа 2021 00:32

Месси покинул "Барселону"

  Комментировать

Футболист 34-летний Лионель Месси покидает испанскую "Барселону". За клуб выступал с октября 2004-го.

Четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Провел в "Барселоне" 778 матчей. Забил 672 мяча. Причина ухода - зарплата. Месси получал 30 млрд грн в год. Чтобы остаться, согласился на сокращение в два раза. Но "Барселона" все равно не смогла вписаться в сумму зарплат испанской лиги и зарегистрировать футболиста. Следующие три года он будет играть за французский "Пари Сен-Жермен" и должен зарабатывать 900 млн грн ежегодно. Перешел в Париж бесплатно, поскольку его контракт с "Барселоной" закончился.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Месси покинул "Барселону"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
3
 Просмотров: 6255
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
8
 Просмотров: 4716
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
6
 Просмотров: 4347
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
 Просмотров: 3996
Гороскоп на 10 августа: назвали самые злопамятные знаки зодиака
Гороскоп на 10 августа: назвали самые злопамятные знаки зодиака
 Просмотров: 3771
Спорт
Реброва тянут в тренеры сборной
Реброва тянут в тренеры сборной
Ярослава Магучих обнималась с доверенным лицом Путина
Ярослава Магучих обнималась с доверенным лицом Путина
На Олимпиаде украинцы выиграли 19 медалей
На Олимпиаде украинцы выиграли 19 медалей
Михаил Романчук получил две награды на Олимпиаде
Михаил Романчук получил две награды на Олимпиаде
2
 Просмотров: 162
Маркевич заменит Шевченко в национальной сборной
Маркевич заменит Шевченко в национальной сборной Просмотров: 369
Больше всего комментируют
4
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
3
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
2
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
2
В ОП отреагировали на слова Резникова о войсках США в Украине
Голосов: 169
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть