Месси покинул "Барселону"

Футболист 34-летний Лионель Месси покидает испанскую "Барселону". За клуб выступал с октября 2004-го.

Четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Провел в "Барселоне" 778 матчей. Забил 672 мяча. Причина ухода - зарплата. Месси получал 30 млрд грн в год. Чтобы остаться, согласился на сокращение в два раза. Но "Барселона" все равно не смогла вписаться в сумму зарплат испанской лиги и зарегистрировать футболиста. Следующие три года он будет играть за французский "Пари Сен-Жермен" и должен зарабатывать 900 млн грн ежегодно. Перешел в Париж бесплатно, поскольку его контракт с "Барселоной" закончился.