Матч в Запорожье переиграли из-за арбитра

Футбольные арбитры ошибались всегда. От их ошибок зависели и продолжают зависеть судьбы титулов - от местных и до самых высших.

Достаточно вспомнить Англию. Местная сборная стала чемпионом мира-1966 благодаря ошибке судьи. Он в финале засчитал победный мяч в ворота немцев, которого не было. Или самих немцев, которые стали чемпионами мира в 1990-м благодаря 11-метровому в ворота Аргентины, вымышленному арбитром. Так было, так есть, так и будет. Конечно, с предвзятыми судьями всегда пытались бороться. Вот придумали теперь видеоповторы, тоже не помогло. Мне же хочется напомнить о забытом уникальном эпизоде борьбы с предвзятыми арбитрами, произошедшем летом 1987 года в Запорожье.

Для начала следует вспомнить, что это был за год. Летом 1987-го в СССР взорвалась "гласность". Впервые за многие десятилетия стало можно говорить и писать практически все, что думаешь. Сначала можно было не везде и не всем. Но "процесс пошел", как говорил Михаил Горбачев - тогдашний руководитель СССР, и начал вышеупомянутую "гласность". Дошла эта "гласность" и до футбола. Следует заметить, что и до того футбол был едва ли не единственной темой, в разговорах на которую в СССР допускались разные мнения. Тогда нельзя было критиковать начальство - разве что с разрешения еще большего начальства. И только в футболе можно было безнаказанно написать или сказать в эфире что-то критическое о футболисте, тренере или арбитре. И даже о Федерации футбола.

Поэтому, когда началась "гласность", футбол был в первых рядах. Журналисты начали открыто говорить о договорных матчах и о судьях, которые могли "сделать" результат на заказ. Сразу скажу, что в те времена, собственно, как и теперь, "договорняки" играли все без исключения команды. Так же, как все без исключения команды "работали" с арбитрами. Просто тогда, на волне неожиданной свободы, многие поверили, что это зло можно победить и даже пытались это сделать.

Настоящим поводом к скандальным событиям в первой всесоюзной футбольной лиге стал позорный "судейский" матч лиги высшей. 13 июля в 17-м туре чемпионата СССР московский "Спартак" принимал "Днепр" из Днепропетровска. "Спартак" на тот момент шел в чемпионате первым, а "Днепр" отставал на четыре очка, имея одну игру в запасе. Напомню, что по правилам того времени за победу давали два очка, а не три, как сейчас. Так, в случае победы украинская команда по потерянным очкам догоняла лидера. Игру показывало центральное телевидение, поэтому ее видел без преувеличения весь Советский Союз.

"Днепр" играл лучше. В первом тайме забил Олег Протасов, и у гостей еще были моменты. А во втором тайме началось. Сначала арбитр засчитал гол, которого не было - мяч, как показал повтор, отлетел от перекладины на поле - 1:1. Далее был придуман пенальти в ворота "Днепра" - 2:1. А затем, чтобы мало не показалось, судья удалил с поля днепропетровца Вадима Тищенко. И хотя на предпоследней минуте "Днепр" сравнял счет, скандал получился огромный. Причем первыми его подняли болельщики "Спартака", которым было стыдно за свою команду. Плюс, как я уже говорил, "гласность" помогла.

Я забыл фамилию того арбитра. Его тогда сразу тихо убрали подальше, но скандал не утихал. По примеру московских начали возмущаться болельщики других городов СССР, где арбитры, подальше от всесоюзных телетрансляций, почти в каждом туре "творили чудеса". Одно из таких "чудес" произошло в Запорожье через две недели после московского скандала.

Местный "Металлург" делал в том году очередную попытку подняться в классе и выйти в Высшую лигу. Городские руководители не хотели уступать соседнему Днепропетровску, чья команда боролась за первенство в Высшей лиге. И делали все, чтобы "Металлург" догнал соседей. Но ни огромные "черные" зарплаты футболистам, ни тренерский "гений" Александра Томаха не помогали - команда топталась в середине таблицы первой лиги.

28 июля "Металлург" принимал рижскую "Даугаву", которая в то время шла в турнире второй и имела все шансы подняться в Высшую лигу. Гости играли лучше и заслуженно вели в счете - 3:2 после первого тайма. А во втором за дело взялся арбитр, который назначил в пользу хозяев сразу два пенальти подряд. Их забил Сергей Морозов - не тот, что нынче футбольный "эксперт". "Металлург" победил. Возмущению гостей не было предела. Видеозапись игры повезли в Москву и показали всем желающим. Сомнений в предвзятости арбитра не было. Отстранение арбитра было не просто мало - рижане требовали вернуть потерянные из-за него очки. И федерация не выдержала.

Собственно, у нас так делали и делают всегда. После скандала с большим начальством пытаются показательно наказать начальство поменьше, чтобы снять с себя подозрения в заинтересованности. Переиграть матч "Спартак" - "Днепр" союзная Федерация футбола не решилась. А чтобы на них в "эпоху гласности" не нападали, футбольные чиновники решили "начать" с первой лиги. Результат игры "Металлург" - "Даугава" отменили и назначили переигровку.

Но, чтобы переиграть матч даже первой лиги, следовало найти для этого время и место. Их искали более двух месяцев - поединок повторно состоялся 29 сентября. К тому времени скандал забылся, и федерация уже жалела о своем решении. В самом деле - не будешь же переигрывать все футбольные матчи, в которых арбитр придумал пенальти в пользу хозяев. На момент повторной игры деморализованная после июльского поражения "Даугава" уже безнадежно отстала от первых двух мест, которые давали путевку в Высшую лигу. А про "Металлург" и говорить не стоит - об июльских амбициях тоже уже никто не вспоминал.

Переигровка закончилась вничью 1:1. Возможно, матч был договорным, почему нет, может, наоборот. Все участники действа понимали его нелепость - время назад не вернешь, на улице уже не лето, а осень. И главное - что делать, если судья снова допустит результативную ошибку? Опять переигрывать? Когда? Зимой?

Тот случай стал для нашей футбольной среды хорошим уроком на будущее. В украинском чемпионате тоже была такая попытка и тоже не дала результата. Потому что нет на тех арбитров совета. И не будет.