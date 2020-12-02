Марадона "посетил" свадьбу сестры

 
Ексклюзивы
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 333
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4716
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 207
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2052
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2709
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 333
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 189
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 441
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4716
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
1 Просмотров: 306
Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
четверг, 03 декабря 2020 05:30

Марадона "посетил" свадьбу сестры

  Комментировать

22 сентября 1990 года сестра выходила замуж. Возник вопрос: какой "выкуп" требовать от будущего зятя? Долго не сомневался - приказал достать мяч с автографом Диего Марадоны. Я, 11-летний, болел за "Милан", но все равно "выбрал" лидера "Наполи".

Разумеется, ни одного матча неаполитанской команды в то время не видел - Советский Союз их не транслировал. Но позади был мой первый Кубок мира6 в 1986-ом доминирование Марадоны в турнире было беспрецедентное. Он привел посредственную команду к титулу чемпиона. За год сделал скромный "Наполи" сильнейшим клубом страны в противостоянии с мощными "Ювентусом" и "Интером". В 1990 году Неаполь повторил успех, когда против него выходил уже "Милан" Гуллита и Ван Бастена, признанный лучшей командой в истории футбола. Аргентина в 1990-ом не повторила успех четырехлетней давности, но и "серебро" для откровенно бледной команды - триумф. Он стал возможным благодаря наличию в составе Марадоны.

Именно поэтому я считаю аргентинца лучшим в истории футбола. Он делал "такие себе" команды победителями. Но Марадона - не врач, который спас мир, изобретя вакцину. Он просто великолепно играл в футбол - самую важную вещь из всех неважных.

13-летний крестник любит смотреть футбол. Во время интернета может посмотреть любой матч с участием Марадоны. Я хотел бы, чтобы он этим ограничился и не стал исследовать шаги аргентинца вне футбольного поля - наркотики, алкоголь, стрельба по журналистам. Ведь именно эти страницы в биографии аргентинца обусловили смерть в 60 лет. И ее даже не назовешь преждевременной: все могло закончиться раньше.

Поэтому и у меня великий аргентинский футболист пусть навсегда ассоциируется со свадьбой сестры.

Автор: Роман ШАХРАЙ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Марадона "посетил" свадьбу сестры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 46488
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 3 Просмотров: 33930
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 16209
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 11547
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 11034
Спорт
"Шахтер" победил "Реал"
"Шахтер" победил "Реал" Просмотров: 9
Сердце Марадоны было увеличено в два раза
Сердце Марадоны было увеличено в два раза Просмотров: 18
Лёву надо заканчивать с тренерской работой
Лёву надо заканчивать с тренерской работой
УЕФА ударил только по Шевченко
УЕФА ударил только по Шевченко
"Барселона" без Месси разгромила "Динамо"
"Барселона" без Месси разгромила "Динамо" Просмотров: 36
Больше всего комментируют
3
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
1
Експеримент
1
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1
В Киеве учащаются ограбления: как уберечься
Голосов: 270
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть