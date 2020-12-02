Марадона "посетил" свадьбу сестры

22 сентября 1990 года сестра выходила замуж. Возник вопрос: какой "выкуп" требовать от будущего зятя? Долго не сомневался - приказал достать мяч с автографом Диего Марадоны. Я, 11-летний, болел за "Милан", но все равно "выбрал" лидера "Наполи".

Разумеется, ни одного матча неаполитанской команды в то время не видел - Советский Союз их не транслировал. Но позади был мой первый Кубок мира6 в 1986-ом доминирование Марадоны в турнире было беспрецедентное. Он привел посредственную команду к титулу чемпиона. За год сделал скромный "Наполи" сильнейшим клубом страны в противостоянии с мощными "Ювентусом" и "Интером". В 1990 году Неаполь повторил успех, когда против него выходил уже "Милан" Гуллита и Ван Бастена, признанный лучшей командой в истории футбола. Аргентина в 1990-ом не повторила успех четырехлетней давности, но и "серебро" для откровенно бледной команды - триумф. Он стал возможным благодаря наличию в составе Марадоны.

Именно поэтому я считаю аргентинца лучшим в истории футбола. Он делал "такие себе" команды победителями. Но Марадона - не врач, который спас мир, изобретя вакцину. Он просто великолепно играл в футбол - самую важную вещь из всех неважных.

13-летний крестник любит смотреть футбол. Во время интернета может посмотреть любой матч с участием Марадоны. Я хотел бы, чтобы он этим ограничился и не стал исследовать шаги аргентинца вне футбольного поля - наркотики, алкоголь, стрельба по журналистам. Ведь именно эти страницы в биографии аргентинца обусловили смерть в 60 лет. И ее даже не назовешь преждевременной: все могло закончиться раньше.

Поэтому и у меня великий аргентинский футболист пусть навсегда ассоциируется со свадьбой сестры.