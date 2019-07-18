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пятница, 19 июля 2019 00:30

Малиновский будет играть за итальянскую "Аталанту"

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Украинский футболист 26-летний Руслан Малиновский в следующем сезоне будет играть в итальянской "Аталанте".

В прошлом чемпионате "Аталанта" заняла третье место и вышла в Лигу чемпионов. Поэтому понятно, что клуб из Бергамо ищет возможность усилить состав перед стартом в самом престижном клубном турнире.

Малиновский приходит в тренерскую команду, где все строится на основе идей игры опытного тренера - Джанпьеро Гасперини. Полузащита играет индивидуально по игрокам соперника и создает поддержку для защитников и атакующих игроков команды.

В Бельгии Малиновский играл нижним в треугольнике полузащитников. Умеет собирать и раздавать мяч. Кроме этого, активно угрожает воротам соперника с дальних дистанций. Это качество нужно сегодня "Аталанте". Однако Малиновский - это не идеальный тип игрока для тренера Гасперини. Все центральные полузащитники его команды имеют хорошую антропометрию.

В общем Руслана Малиновского рассматривают как одного из игроков для усиления команды, но не как главную составляющую, которую требует тренер. Гасперини в разговоре с итальянской прессой заявлял, что хотел бы видеть в команде больше атакующего игрока.

Для Малиновского переход в "Аталанту" - серьезный шаг вперед в карьере.

Украинец сможет играть не только в ведущем чемпионате Европы, но и попробует свои силы в Лиге чемпионов. Итальянский футбол подходит для Руслана. Но не уверен, что стиль "Аталанты" близок ему. Клуб из Бергамо строит игру в середине поля через силовой, индивидуальный футбол. Сильные стороны Руслана в другом. Свое игровое время и опыт он будет иметь, но игра Малиновского покажет, насколько много у него будет этого времени. Думаю, Гасперини будет использовать украинца в верхней части полузащиты, а не в нижней, как это было в Бельгии. Поэтому от Малиновского потребуется больше динамических, технических действий на поле. Бесспорно, многое будет зависеть от работы на сборах и игры в товарищеских матчах.

Автор: Алекс ВЕЛИКИХ, итальянский футбольный эксперт
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