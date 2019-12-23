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вторник, 24 декабря 2019 05:41

"Лучшим игроком стал Исмаили Гонсалвис"

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Закончилась первая часть футбольного чемпионата Украины среди команд премьер-лиги. Сыграли 17 туров. "Шахтер" лидирует, опережает "Динамо" на 14 очков.

51-летний Иван Гецко, бывший нападающий сборной Украины оценил вторую половину 2019 года.

Такой отрыв "Шахтера" от "Динамо" неожиданный?

— Он соответствует нынешнему соотношению сил. "Шахтер" не имеет конкуренции в текущем чемпионате. Команда сильнее всех соперников. Первое место в сезоне уже не разыгрывается.

Удается ли "горнякам" проводить смену поколений?

— Перезагрузка уже происходит. Возможно, она не такая быстрая, как хотелось бы. На это нужно время. Новички "Шахтера" — молодые и талантливые, привыкают к новым требованиям. Пока им не хватает международного опыта. Это заметно в матчах Лиги чемпионов.

Не потеряет ли "Шахтер" мотивацию?

— Она будет всегда. "Шахтер" — профессиональный клуб, где каждый игрок должен отдаваться на полную. Нужно конкурировать за место в составе. Не играя в чемпионате Украины, трудно будет рассчитывать на успех в еврокубках. Нужно доказывать свое место в составе команды.

В чем проблема "Динамо"?

— Не в тренере. Не важно, как его фамилия — Хацкевич, Михайличенко или Сабо. Ряд игроков не соответствуют уровню команды. Особенно это касается легионеров. С таким уровнем футболистов нельзя решать турнирные задачи.

За легионеров платят большие деньги. Они должны играть, но не покажут уровень, который от них ожидают. При том, что закрывают возможности для своих молодых игроков.

Что происходит с Цыганковым?

— Не может игрок в таком возрасте быть стальным. Есть спады, есть подъемы. Виктор может несколько месяцев играть на хорошем уровне, а потом — быть тенью на поле. От этого страдает игра и результаты "Динамо".

Благодаря чему "Заря" смогла прогрессировать в этом сезоне?

— Фундамент заложил Юрий Вернидуб — предыдущий тренер. В игру команды нужно было внести коррективы, свежую кровь и поменять стиль. Скрипник добавил "Заре" мотивации, европейское видение футбола. Спортсмены поверили в идеи тренера. Сегодня "Заря" задает игру в противостоянии с любой командой, даже "Шахтером" и "Динамо"

Сможет ли "Заря" бросить вызов "Динамо" в борьбе за второе место?

— Она уже это сделала.

Чем объясните успех "Десны" в текущем сезоне?

— Я поражен. Команда в первой части сезона показала качественный уровень. При том, что "звезд" тренер Александр Рябоконь не имеет. При качественной работе тренерского штаба украинские футболисты тоже умеют бороться. Заметна структура: "Десна" играет через короткий и средний пас, старается контролировать мяч.

"Колос", "Олимпик", "Днепр-1" и "Мариуполь" претендуют попасть в топ-6. Кто фаворит?

— "Мариуполь". Команда у Александра Бабича амбициозная. Должна опережать конкурентов благодаря командным действиям, мотивации футболистов.

Для вас не стало разочарованием выступление "Днепра-1"?

— Нет. Там уровень игроков остался пригодным только для первой лиги.

Юрий Максимов сумеет спасти "Ворсклу"?

— Скорее, да. И специалист классный, и такая серия неудач не может длиться вечно.

Что происходит с "Карпатами", которые завершили первую часть на последнем месте?

— Удивительно, что команда до сих пор не оказалась в первой лиге. Постоянная смена игроков, тренеров, отсутствие понимания, куда движется клуб — такая ситуация продолжается лет 15. Проблема — в руководстве клуба.

Кто стал лучшим игроком первой части сезона?

- Левый защитник "Шахтера" Исмаили Гонсалвис.

Чего ожидаете от второй части сезона УПЛ?

— Борьбы за второе место между четырьмя претендентами — "Динамо", "Зарей", "Десной" и "Александрией".

Автор: Cергей ТИЩЕНКО
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