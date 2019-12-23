Ломаченко завладел тремя титулами

Отмечаем пятерку лучших боксерских поединков 2019 года с участием украинцев.

1 июня, Сан-Хасинто, США. Иван Редкач, Украина - Девон Александер, США. Победа Редкача нокаутом в шестом раунде.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Александер победой над Редкачем хотел реанимировать карьеру. Не сложилось. Уроженец Сумщины создал сенсацию - после трех нокдаунов Судья остановил избиение фаворита. Для Ивана это был дебютный бой в полусреднем весе. Победа дала возможность встретиться с американцем Дэнни Гарсией за статус обязательного претендента на титул Всемирного боксерского совета. Бой запланирован на 25 января 2020 года в Бруклине, Нью-Йорк, США.

31 августа, Лондон, Великобритания. Василий Ломаченко, Украина - Люк Кэмпбелл, Великобритания. Поединок за три чемпионских титула в легком весе. Победа Ломаченко единогласным решением судей.

Украинец имел неоспоримое преимущество на протяжении всего поединка, кроме двух начальных раундов. В 11-м отправил соперника в нокдаун. Но тот дотерпел до финального гонга. Ломаченко впервые завладел тремя титулами и теперь в шаге от звания абсолютного чемпиона мира. В апреле 2020 года может осуществить свою мечту - тогда планируется его встреча с американцем Теофимо Лопесом, обладателем титула Международной боксерской федерации (IBF).

5 октября, Нью-Йорк, США. Сергей Деревянченко, Украина - Геннадий Головкин, Казахстан. Бой за вакантный титул IBF в среднем весе. Победа Головкина единогласным решением судей.

Украинец потерял вторую за год попытку получить этот титул. Но в бою с бывшим лучшим боксером мира независимо от весовой категории и фаворитом боя выглядел убедительно. Большинство экспертов назвали настоящим победителем Деревянченко. Ждем еще один чемпионский шанс для Сергея.

12 октября, Чикаго, США. Александр Усик, Украина - Чазз Уизерспун, США. Победа Усика из-за отказа соперника выходить на восьмой раунд.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе успешно дебютировал в супертяжелом. Усик владел полным преимуществом в бою и заставил сдаться 38-летнего американца. Украинец подтвердил статус обязательного претендента на титул Всемирной боксерской организации и в следующем году должен провести титульные поединки в супертяжелом весе. Вероятно, в марте сразится с британцем Дереком Чисорой. В случае победы - встреча с чемпионом мира по трем версиям, его соотечественником Энтони Джошуа.

18 октября, Филадельфия, США. Александр Гвоздик, Украина - Артур Бетербиев, РФ. Объединительный бой за два титула в полутяжелом весе. Победа Бетербиева техническим нокаутом в 10-м раунде.

Харьковчанину не хватило функциональной готовности на 12 раундов. Во второй половине боя он начал "подсаживаться", замедлился. Этим воспользовался соперник. В 10-м раунде Гвоздик трижды побывал в нокдауне, и рефери остановил бой. После такого тяжелого поражения необходимо длительное восстановление. Неизвестно, когда и в каком состоянии Гвоздик вернется в ринг.