Ломаченко собирается покорить третью категорию

13 мая в три утра по киевскому времени украинский боксер 30-летний Василий Ломаченко, до боя — 10 побед, восемь нокаутов, одно поражение — поборется за чемпионский титул в третьей весовой категории. Соперник — венесуэлец Хорхе Линарес, 32 года. Имеет 44 победы, 27 нокаутов, три поражения. На кону — пояс Всемирной боксерской ассоциации в легком весе. Им владеет Линарес.

Венесуэльский боксер быстрый, техничный. Один из двух наилучших в легком весе — до 61,2 кг, вместе с американцем Майки Гарсия. Эксперты убеждены, что он способен дать бой и составить серьезную конкуренцию Ломаченко. Именно украинца считают однозначным фаворитом боя. Невзирая на то, что поднимается в новую для себя весовую категорию, а соперник давно в ней обжился.

Линарес заметно выигрывает у Ломаченко в габаритах. Он на 3 см выше — 173 против 170, и имеет на 9 см больший размах рук — 175 против 166. Но это не должно повлиять на бой. Линарес — добротный, хороший боксер элитного уровня, Ломаченко — лучший. Если украинец победит, может стать первым среди украинцев лучшим боксером мира независимо от весовой категории. Сейчас он третий в самом престижном рейтинге американского журнала "Ринг". Возглавляет его Геннадий Головкин из Казахстана.

Усик и Гассиев будут драться летом

11 мая в Саудовской Аравии в финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе должны были встретиться украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев. Но из-за травмы локтя у Усика бой перенесли. Вероятно, он состоится 22 июля. Федерация бокса РФ сделала все возможное, чтобы забрать поединок у аравийцев и провести его в Москве. Решение о месте проведения должны принять до 20 мая. Команда украинца заявила, что если финал назначат в России, то он состоится без Усика. Оба соперника по финалу владеют двумя чемпионскими титулами. Победитель станет абсолютным чемпионом мира и объединит все четыре титула.