Ломаченко может вернуться в "родную" весовую категорию

Бывший лучший боксер мира независимо от весовой категории, обладатель чемпионских титулов в трех весовых категориях 33-летний Василий Ломаченко готовится к возвращению на ринг. Cоперник и весовая категория, в которой пройдет бой, пока неизвестны.

Предыдущий поединок уроженец Белгорода-Днестровского Одесской области провел в прошлом году 17 октября. Василий проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе американцу Теофимо Лопесу. Тогда Боб Арум, промоутер обоих боксеров, заявил, что украинец может вернуться в первый легкий вес. Причина - боксеры из легкого веса слишком большие для него. Ломаченко не согласился и заявил, что хочет продолжить выступать в легком весе. Но у него может не остаться другого выхода, как прислушиваться к своему промоутеру.

Надежда на большой бой Ломаченко в легком весе появилась в начале марта. Он активно пообщался в соцсети с "регулярным" чемпионом Всемирного боксерского совета (WBC), американцем Девином Хейни. Обоих заинтересовал бой. "За" на словах были и промоутеры Боб Арум и Эдди Гирн. Не сложилось. Последний прямо заявил, что проблема в промоутере украинца.

А Ломаченко и дальше остается ни с чем и без реальных вариантов. Лидеры легкого веса - Теофимо Лопес, Джервонта Дэвис и Райан Гарсия - не рассматривают его как потенциального соперника на следующий поединок. Возможна встреча с японцем Масайоши Накатани, который высоко стоит в рейтингах. Но пока это только на словах.

Боб Арум говорит, что у Ломаченко много крутых вариантов. Но пока ни одного конкретного. Вполне реально возвращение боксера в первый легкий вес, о чем и говорил изначально промоутер. В этой категории Василий провел пять победных боев с июня 2016-го по декабрь 2017 года, и именно она является для него "родной". В ней можно провести матч-реванш с мексиканцем Оскаром Вальдесом, чемпионом WBC.

Ломаченко и Вальдес встречались в полуфинале любительского чемпионата мира в 2009 году в Милане. Тогда олимпийский чемпион Ломаченко не имел проблем с 18-летним соперником - 12:1. Сейчас 30-летний Вальдес - успешный, непобедимый в 29 боях профессионал, чемпион мира в двух весовых категориях. В феврале сенсационно нокаутировал лучшего бойца первого легкого веса, мексиканца Мигеля Берчельта. У Ломаченко и Вальдеса один промоутер - Боб Арум. Поэтому организовать поединок между ними можно уже этим летом. И это может быть большой бой в боксе.