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пятница, 17 мая 2019 00:45

Ливерпуль никогда не будет один

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Дети моего поколения знали Ливерпуль не из-за футбола. Родом из Ливерпуля были кумиры нашего поколения - легендарные "битлы", чья "запрещенная" музыка сопровождала нас с магнитофонов. Впоследствии таким же "запрещенным", а точнее, недоступным был для нас английский футбол - о "Ливерпуле" с Кенни Далглишем мы могли в лучшем случае лишь раз в неделю прочитать на последней странице "Советского спорта". Помогали польские и чехословацкие журналы, откуда мы вырезали фото футбольных звезд. Тогда я даже не мог представить, что попасть на матч "Ливерпуля" когда-то станет возможным, а смотреть его матчи по телевизору можно будет чуть ли не круглосуточно.

На "Энфилд Роуд" я попал, когда мне было уже за 40. Сначала, конечно, поклонился "битловским местам". И только на футболе понял, что все это связано. Если по правде - то, кроме футбола, в Ливерпуле пойти некуда. Поэтому, возможно, трибуны стадиона являются для местных и театром, и концертным залом, и храмом.

На игру "Ливерпуля" стоит попасть хотя бы только ради нескольких минут перед матчем, когда более 30 тысяч человек хором и "на голоса" поют вслед за группой Jerry and Pacemakers всем известную песню 1920-х, ставшую вновь популярной в "битловские" времена.

Это надо слышать вживую. Надо видеть лица людей с южной трибуны, куда попасть сложнее, чем в депутаты нашего парламента. Поскольку в Ливерпуле болельщики действительно всегда с командой, никогда ее не оставляют и за это рано или поздно получают футбольное чудо. Перед этим был "Милан" в Стамбуле. Теперь "Барселона" в Ливерпуле. Не сомневаюсь, что это чудо не последнее, поскольку команда "Ливерпуль" никогда не останется одна.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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