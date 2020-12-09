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четверг, 10 декабря 2020 07:30

Кличко могут вернуться в бокс

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28 ноября в Лос-Анджелесе, США, на арене "Стейплс центр" легенды бокса 54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс-младший провели выставочный боксерский поединок. Он состоял из восьми раундов по 2 мин. и завершился вничью. Выиграли организаторы шоу, боксеры, зрители. Проиграл лишь современный бокс. Кто бы мог подумать, что этот спарринг станет главным событием 2020 года в мире бокса более, чем через два десятилетия после того, когда на встречу этих соперников был самый большой спрос?

Платную трансляцию в США посмотрели от 1,2 до 1,5 млн зрителей — невероятные цифры, которые превосходят подавляющее большинство показателей с участием действующих звезд бокса. Матч-реванш Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера после интригующей ничьей в первом бою приобрели 850 тыс. зрителей.

Главный магнит в поединке - Майк Тайсон и его соперник должны были гарантированно заработать, соответственно 280 и 57 млн грн. Процент от продаж платных подписок существенно увеличит эти суммы.

В выигрыше остались фанаты. Многие из них впервые увидели бой кумиров в реальном времени. А болельщики с опытом удовлетворили свою ностальгию по старым временам. Ясно, Тайсон и Джонс были далеки до пиковых кондиций. Но кто от них этого ждал? Ветераны отбоксировали в хорошем темпе, точно не отбывали номер и дали людям то, что они хотели увидеть.

Бой показал, что подобные шоу — востребованы среди болельщиков. И они будут продолжаться. Тот же Тайсон заявил, что собирается боксировать каждые два месяца. Первым в очереди стоит другая американская легенда — 58-летний Эвандер Холифилд. В 1996-м и 1997 году он дважды побеждал "Железного" Тайсона.

А далее, на четвертом и пятом местах в рейтинге букмекеров среди вероятных соперников Тайсона в 2021 году идут Владимир и Виталий Кличко. Действующий городской голова Киева много раз заявлял, что хочет встретиться с Майком. В 2004-м даже велись переговоры об их бое, но на пути стало поражение американца от британца Дэнни Уильямса. За много лет после того оба таки могут встретиться в ринге. Хоть и в ненастоящем бою. А каждый сможет дофантазировать на основе увиденного, как бы все сложилось в "реале" в их лучшие годы.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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