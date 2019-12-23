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вторник, 24 декабря 2019 05:51

Класс игры невысокий

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В Киеве завершился чемпионат мира по хоккею. Если точнее — то не совсем чемпионат. Турнир третьего по силе дивизиона среди команд из игроков не старше 20 лет, в котором разыгрывали места с 17-го по 22-ое. В хоккей на этом уровне играют в 32 странах, включая экзотические Мексику и Новую Зеландию.

Думаю, большинство тех, кто приходил в течение недели в столичный Дворец спорта, об этом не знали. Они, может, впервые видели игру в хоккей "вживую". И вроде все было как следует — украинцы в яркой сине-желтой форме выиграли три матча из пяти и заняли на радость зрителям третье место. Но был ли это настоящий хоккей?

В 1989-м на этой же площадке проходил чемпионат Европы среди 17-летних. Не третья лига, как теперь, а действительно чемпионат сильнейших юношеских команд континента. За первое место тогда традиционно спорили СССР, где лидером был Павел Буре, и Чехословакия во главе с Яромиром Ягром — будущими суперзвездами.

Я не могу сравнить эти два турнира. И не потому, что между ними 30 долгих лет. Просто уровень хоккея нынешнего "чемпионата мира" в Киеве на порядок ниже, чем уровень хоккея, который киевляне 30 лет тому назад могли видеть еженедельно в матчах с участием киевского "Сокола".

Представьте себе мальчика, который впервые в жизни увидел именно нынешний хоккей "третьей лиги". Ребенок будет уверен, что быстро остановить шайбу или точно ее бросить можно только раз в полчаса. Остальное время в хоккее следует бегать на коньках и толкаться, безрезультатно пытаясь попасть по шайбе.

Поэтому как сказал незабываемый Остап Бендер, класс игры наших хоккеистов невысок. А откуда ему взяться, когда в пять раз меньшая, чем мы, Венгрия имеет полноценную лигу на два дивизиона. У нас на весь чемпионат — четыре с половиной команды.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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