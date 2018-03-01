Игроки "Динамо" не знают, куда бежать

- Проблема "Динамо" - чисто тренерская. Команда хорошо подготовлена физически и бежит. Но не знает - куда, - говорит блогер Михаил Смоловый, 30 лет. - То есть тренеры команды знают, как готовить игроков, пользуются старыми методами. Но футбольная мысль пошла вперед. С этим тренерский штаб Александра Хацкевича (наставник "Динамо". - ГПУ) не справляется.

В 2018 году "Динамо" провело четыре матча. В чемпионате Украины - победа над донецким "Олимпиком" и поражение от ривненского "Вереса". В Лиге Европы - два неубедительных поединка с греческим "АЕК". Киевский клуб вышел в 1/8 финала только благодаря выездному голу в Афинах.

Результат - "Динамо" практически не имеет шансов против итальянского "Лацио" в следующем раунде еврокубков, а от "Шахтера" в чемпионате отстает на шесть очков.

- Хацкевич — развивающийся тренер, - утверждает Михаил Смоловый. - Просто маленькими темпами. Они не могут устроить болельщиков и, очевидно, президента клуба. Высоких задач перед командой никто не снимал. Считаю, состав подобран достаточно профессиональный, чтобы их решать. Другое дело, что команда сейчас нуждается в омоложении, более акцентированной ставке на своих воспитанниках. А Шапаренко, наиболее талантливый из них, выходит на поле на последних минутах. Логики не замечаю, но не хотел бы и смены тренера прямо сейчас. Не вижу специалиста, который завтра придет и мгновенно исправит ситуацию. А ставить временного человека, который будет работать до окончания сезона - бесперспективное решение. Своего Хайнкеса (Хайнкес - главный тренер немецкой "Баварии", который сменил во время сезона Карло Анчелотти, поднял команду на первое место и практически вывел в четвертьфинал Лиги чемпионов. - ГПУ) у нас нет.

В воскресенье "Динамо" будет принимать луганскую "Зарю". Гостей тренирует 51-летний Юрий Вернидуб. Именно его называют потенциальным наставником "Динамо".

- Не думаю, что это придаст поединку дополнительный подтекст, - считает эксперт. - "Динамо" может выиграть - 3:0. А это значит, что Хацкевич исправляет ситуацию и вопрос смены тренера неактуален. Может проиграть - 0: 2. Но тогда сам Вернидуб задумается: если я со своим менее мощным составом побеждаю этих футболистов, то каких результатов достигну с ними, когда приму клуб? Хачериди и Гармаш вряд ли воспримут тренера Вернидуба. А президент Игорь Суркис не пойдет на то, чтобы избавиться от этих игроков по тренерскому желанию (в позапрошлом году удалить их из команды стремился Рауль Рианчо, помощник Сергея Реброва, тогдашнего наставника. Рианчо вынужден был уйти из клуба. - ГПУ).