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пятница, 21 декабря 2018 07:24

Игра Моуриньйо устарела

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55-летнего Жозе Моуриньйо уволили с должности главного тренера "Манчестер Юнайтед". В воскресенье команда проиграла "Ливерпулю" матч чемпионата Англии — 1:3. Во вторник стало известно об отставке португальского специалиста. В третий раз подряд лучший тренер мира-2010 недорабатывает действующий контракт. Ранее его отправляли в отставку из испанского "Реала" и английского "Челси".

— Отставка Моуриньйо только подтвердила, что внутри "Манчестер Юнайтед" не все хорошо, — говорит футбольный эксперт Всеволод Кевлич, 49 лет. — "Юнайтед" напоминает команду, в которой игроки только получают зарплату, а не думают о результате. Команда собрана Моуриньйо под его виденье футбола. Где-то он перегнул палку. Начал делать ставку на высокорослых игроков, игнорируя стремление клуба играть в футбол. Нужно обращать внимание не только на антропометрию. Бесспорно, игроки "МЮ" скорые, хорошо умеют обороняться, но они не успевают за более пластичными и более гибкими соперниками.

Если во времена Фергюсона (тренер "Манчестер Юнайтед" с 1986-го по 2013 год. — ГПУ) манкунианцы играли в футбол, то сейчас исполнители подобраны под стиль, который не приносит ни удовольствия от игры, ни результата. Весь футбол Моуриньйо был направлен на разрушение чужой игры. "Ливерпуль" имел преимущество по ударам в шесть раз. Наверно, в такой ситуации должно быть стыдно. "Юнайтед" создал за весь матч только один момент, который привел к голу после ошибки голкипера хозяев. Присутствующие на матче легенды "Манчестера" Бобби Чарлтон и Алекс Фергюсон готовы были провалиться от стыда за такую игру их команды.

Игра Моуриньйо стала слишком консервативной. Футбол в Англии отошел от банальных навесов и силовой борьбы. Нужно уделять большое внимание тактике, формированию команды. Возможно, такой футбол был бы еще актуален в других странах, но в Англии играют намного быстрее. Поэтому здесь принципы Моуриньйо просто не действуют. Его отставка была очевидна.

После 17 туров чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" имеет 26 очков и занимает шестое место. Тренером назначили бывшего игрока команды 45-летнего Оле-Гуннара Сульшера.

— Это временное решение, — говорит 39-летний Сергей Бабарика, обозреватель чемпионата Англии в журнале "Футбол". — Стоит ожидать появления у руля "Юнайтед" Зинедина Зидана (бывший тренер испанского "Реала", который трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, а в конце прошлого сезона ушел в отставку. — ГПУ).

824 миллиона гривен получит Жозе Моуриньйо от "Манчестер Юнайтед" за досрочное расторжение контракта. Его соглашение с клубом было рассчитано до лета 2020 года.

В "МЮ" португалец выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги. Это состоялось в сезоне 2016/17. Следующим местом его работы называют испанский "Реал".

Автор: Сергей ТАЛИМОНЧИК, Сергей ТИЩЕНКО
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