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пятница, 03 января 2020 00:10

Ибрагимович снова будет играть за "Милан"

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- Златан вернулся, чтобы развлекаться и развлекать весь мир. Эти шесть месяцев будут, как прощальный тур группы "Квин" - он должен пройти на "Сан-Сиро", - говорит Мино Райола, агент нападающего Златана Ибрагимовича.

38-летний футболист с 2020-го будет выступать за "Милан" - команду, где он провел два сезона, 2010-2012. Тогда в 85 матчах забил 56 мячей, был лучшим бомбардиром "Милана" в десятилетии. После того стал чемпионом Франции с "Пари Сен-Жермен" выиграл Лигу Европы-2017 с английским "Манчестер Юнайтед".

С марта 2018 года по декабрь прошлого года выступал в чемпионате США за "Лос-Анджелес Гэлакси". В последний сезон забил 31 мяч в 31 встрече.

Контракт с "Миланом" подписал на шесть месяцев. За это время заработает 3 млн евро - 75 млн грн.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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