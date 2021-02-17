Хачериди не сможет играть долго

Евгению Хачериди в июле исполнится 34 года. В таком возрасте игроки думают больше о деньгах, чем о славе. У Евгения получилось ни то, ни се. Его последний вариант с брестским "Динамо" оказался и без денег, и без славы. Контракт с белорусским клубом расторгнут.

Пришло время подумать, как уйти красиво. Не перечеркнуть свое спортивное имя и имидж, которые зарабатывал долгие годы и трудом. Потому что в таком возрасте репутация теряется после пары неудачно сыгранных матчей. Не надо смотреть на Милевского и Селезнева - это не лучшие примеры.

В возрасте Евгения спортсмены доигрывают на старом техническом багаже. Однако в случае с Хачериди это вряд ли пройдет. Не было хорошей детско-юношеской школы. Фактически, он самородок из Мелитополя. Поэтому с возрастом ему труднее, чем другим.

Я не знаю, что может быть после футбольной Беларуси. Разве Монголия, Кыргызстан или Молдова. Но вряд ли это варианты для Евгения? Ему надо искать работу поближе к родине, больше времени проводить в кругу семьи. Уже сейчас должен задуматься о будущем. Он неглупый парень, должен это понимать.