Гризманн понадобится "Барселоне"

Гризманн нужен "Барселоне" и имеет все качества, чтобы стать там важным элементом. Вполне возможно - сделать клуб победителем Лиги Чемпионов.

Последний раз "Барса" принимала трофей тогда, когда имела в атаке феноменальную тройку - Месси, Неймар, Суарес. Затем было все, что угодно, кроме большого успеха. Приход тренера Вальверде сделал команду идеальной машиной на национальном уровне, однако большие победы в Европе делаются не только на мощности и стабильности. Чисто статической силы там мало, нужно рвать шаблоны, менять ход неудачных для тебя матчей. Вот с этим у "Барсы" и возникают проблемы.

С третьим форвардом пошли проблемы. Очень интересный Мунир никак не находил себе удобного места рядом с Суаресом и Месси. Фелипе Коутиньо по своей сути - путешествующая "десятка". Конечно, двух людей, он и Месси, в одной команде быть не может. Месси - лучший футболист современности, поэтому бразильца отправили куда-нибудь, соответственно и большой пользы от этого не получили. Есть еще Дембеле. Вот где мог быть вариант для каталонцев еще мощнее Гризманна, но в голове у этого парня происходит ад и Израиль. Долгое время его пытались хоть как-то интегрировать в нормальный ритм футбольной жизни. Безуспешно.

Поэтому приход Гризманна - интересная ставка. Пусть Антуан не является чисто левым форвардом, и он прошел школу "Атлетико", где каждый выполняет нужную функцию и готов жертвовать индивидуальным ради командного. Во времена Симеоне исключение было только одно - Арда Туран. Но его держали ровно до тех пор, пока не удалось улучшить индивидуальное мастерство команды. Гризманн - игрок второго эшелона современных звезд после Месси, Роналду и Мбаппе. Имеет талант и достаточно универсальный. Такой найдет себя в любой ситуации.