Главный стадион Евро-2020 имеет 2618 туалетов

Амстердам, Нидерланды

Стадион: "Иоганн Кройф Арена", рассчитан на 54 990 зрителей

Смета: 140 млн евро

Примет три матча групповой стадии и игру 1/8 финала

Домашний стадион клуба "Аякс" открыли в 1996 году. Это была первая арена в Европе с мобильной крышей, может полностью закрыться за 20 мин. Также здесь впервые применили обогрев трибун инфракрасными лампами.

Бильбао, Испания

Стадион: "Новый Сан-Мамес", рассчитан на 53 289 зрителей

Смета: 211 млн евро

Примет три матча групповой стадии и игру 1/8 финала

Открыли арену в августе 2014-го. Хотя клуб "Атлетик", которому принадлежит стадион, играл на нем с 2013-го. "Новый Сан Мамес" строили вплотную к старому стадиону.

Глазго, Шотландия

Стадион: "Гемпден Парк", рассчитан на 52 063 зрителя

Смета/реконструкция: 90 млн евро

Примет три матча групповой стадии и игру 1/8 финала

Построили домашнюю арену сборной Шотландии по футболу в 1903 году. До открытия стадиона "Маракана" в Бразилии "Гемпден Парк" был самым большим в мире. В 1960 году испанский "Реал" обыграл немецкий "Айнтрахт" в финале Кубка чемпионов. На "Гемпдене" были 128 тыс. зрителей — рекорд для решающих матчей главного еврокубка для клубов. Современный вид арена приобрела в 1999 году.

Бухарест, Румыния

Стадион: "Национальный", рассчитан на 55 634 зрителя

Смета: 331 млн евро

Примет три матча групповой стадии и игру 1/8 финала

Главный стадион Румынии открыли в 2011 году. Арена имеет трех братьев-близнецов. Построена по проекту "Коммерцбанк-Арены" в немецком Франкфурте-на-Майне, "Национального стадиона" в Варшаве, Польша, и "БЦ Арены" в канадском Ванкувере. Изюминка этих стадионов — крыша-зонтик раскрывается над полем в случае непогоды за 15 минут. "Национальный стадион Бухареста принимал в 2012-м финал Лиги Европы.

Копенгаген, Дания

Стадион: "Паркен", рассчитан на 38 065 зрителей

Смета: 85,3 млн евро

Примет три матча групповой стадии и игру 1/8 финала

Стадион построили в 1992-м. Для украинцев "Паркен" памятен матчем нашей национальной команды с датчанами 4 сентября 2004-го. С ничьей 1:1 в Копенгагене команда Олега Блохина начала триумфальный отбор на Кубок мира-2006.

Будапешт, Венгрия

Стадион: "Ференц Пушкаш", рассчитан 67 889 зрителей

Смета: 425 млн евро

Примет три матча групповой стадии и игру 1/8 финала

Открыли 31 октября этого года. Назвали в честь одного из лучших игроков в истории Ференца Пушкаша. Символ венгерского спорта должен был бежать из родной страны во время подавления советскими войсками антикоммунистического восстания 1956-го. Выступал за "Реал" и сборную Испании.

Дублин, Ирландия

Стадион "Авива", рассчитан на 51 700 зрителей

Смета: 410 млн евро

Примет три матча групповой стадии и игру 1/8 финала

Открыли в 2010 году. Играют футбольные и регбийные сборные Ирландии. Фасад арены является одним из самых высокотехнологичных: выполнен из поликарбонатного стекла, имеет множество подвижных сегментов, что позволяет проветривать газон. Здесь проходил финал Лиги Европы 2010/11.

Мюнхен, Германия

Стадион: "Альянц-Арена", рассчитан на 70 000 зрителей

Смета: 340 млн евро

Примет три матча групповой стадии и игру 1/4 финала

Домашняя арена "Баварии" украшена 2760 прозрачными пластиковыми подушками. В темное время суток их наполняют красным газом. Свет от стадиона можно видеть в 75 км. Построили арену в 2005 году. Принимала матчи Кубка мира-2006. В домашнем для "Баварии" финале Лиги чемпионов 2011/12 мюнхенцы уступили "Челси" из Лондона.

Рим, Италия

Стадион: "Олимпико", рассчитан на 70 634 зрителя

Бюджет/реконструкция: 75 млн евро

Примет три матча групповой стадии и игру 1/4 финала

Открыли стадион в 1937 году. Современный вид приобрел накануне Кубка мира-1990. Тогда над трибунами появился козырек из плотной материи по типу накрытия. Его древние римляне использовали в Колизее, защищая зрителей от солнца и осадков.

Баку, Азербайджан

Стадион: "Олимпийский", рассчитан на 69 870 зрителей

Бюджет: 710,6 млн евро

Примет три матча групповой стадии и игру 1/4 финала

Стадион построили к первым Европейским играм-2015. Принимал финал Лиги Европы 2018/19.

Санкт-Петербург, РФ

Стадион "Крестовский", рассчитан на 68 134 зрителя

Смета: 689 млн евро

Примет три матча групповой стадии и игру 1/4 финала

Лондон, Великобритания

Стадион "Уэмбли", рассчитан на 90 000 зрителей

Бюджет: 1,367 млрд евро

Примет три матча групповой стадии, игру 1/8 финала, два полуфинала и финал

Возведен в 2007-м на месте старого "Уэмбли". Чаще всего — семь раз — принимал решающий матч этого турнира. Рекордсмен среди всех спортивных сооружений мира по количеству туалетов - их 2618.