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четверг, 25 марта 2021 06:36

Фьюри и Джошуа должны дважды подраться в этом году

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Объявили о подписании контракта на проведение двух боев между лидерами супертяжелой весовой категории, британцами 32-летним Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, 31 год. Информацию обнародовал Эдди Гирн - промоутер Джошуа.

Планируется, что два поединка состоятся в этом году. Первый бой хотят провести в июне-июле, матч-реванш - в ноябре-декабре. Согласно контракту, гонорар в первом поединке разделится поровну между соперниками. Во втором - победитель первого боя получит 60%. За первый поединок соперники заработают от 2,8 до 3,9 млрд грн каждый.

Джошуа и Фьюри обладают всеми поясами супертяжелого веса. Поэтому впервые за 20 лет в нем появится абсолютный чемпион мира. Последний был тоже британец - Леннокс Льюис, С ноября 1999 по апрель 2000 года.

Будущие соперники обладают выдающимися антропометрическими данными. Рост Фьюри 206 см, размах рук - 216 см. Джошуа уступает ему на 8 см в обоих компонентах. Фьюри - непобедимый на профессиональном ринге. Он выиграл 30 боев, 21 нокаут, и один закончил вничью - первый бой с американцем Деонтеем Уайлдером в декабре 2018-го. Джошуа имеет одно поражение - от американца Энди Руиза-младшего в июне 2019 года.

Победитель первой встречи между Фьюри и Джошуа, вероятно, оставит пояс по версии Всемирной боксерской организации вакантным. На него может претендовать украинец Александр Усик. Возможный первый соперник - британец Джозеф Джойс. Летом боксеры должны разыграть "временный" титул, который станет полноценным после того, как от него откажется победитель боя Фьюри - Джошуа. Если все пойдет по плану, в следующем году те, кто окажется сильнее в боях Фьюри - Джошуа / Усик - Джойс, снова встретятся в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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Дата
25
марта

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