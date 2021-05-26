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четверг, 27 мая 2021 00:35

Футбольная сборная не смогла победить Бахрейн

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Сборная Украины по футболу сыграла вничью - 1:1 - товарищеский матч с Бахрейном. Гол в нашей команде забил Виктор Цыганков. Он сравнял счет на последней минуте игры после передачи Артема Довбика.

Соперник нашел слабое место в нашей команде - голкипера 19-летнего Анатолия Трубина. Вратарь "Шахтера" нервничал, несколько раз ошибался и неточно выбивал мяч в поле. Частично в этом были виноваты игроки средней линии, которые не открывались и заставляли Трубина искать сложные решения. Анатолий заработал пенальти в наши ворота, которые соперник реализовал.

Не "попал" в игру нападающий Артем Беседин. Динамовец не имел ни одного голевого шанса. Его замена на Довбика напрашивалась в перерыве. Марлос тяжело начал, и создавалось впечатление, продолжает серию своих неудачных матчей за "Шахтер". Но впоследствии он разыгрался.

Хуже обычного выглядел Николай Шапаренко. Он злоупотреблял индивидуальной игрой и часто не замечал партнеров.

3 июня наши сыграют контрольный поединок против Северной Ирландии, а 7-го - с Кипром. 13 июня сборная Украины стартует в финальной части Евро-2020/2021.

Автор: Юрий СТРИГУН
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