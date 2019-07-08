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вторник, 09 июля 2019 05:50

Фонсека в Риме будет работать на "Шахтер"

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Паулу Фонсека в "Шахтере" работал на свое резюме, а не на клуб. Но оказавшись в "Роме", он может принести "Шахтеру" даже больше пользы, чем тогда, когда находился в стане дончан.

"Шахтер" умеет развивать и выгодно продавать бразильских футболистов. Но не тренеров. Невио Скала сделал чемпионом "Шахтер" в 2002-м и затем провалился в московском "Спартаке". Мирча Луческу 12 лет притворялся топ-тренером. Но как только оказался вне тепличных условий, созданных Ахметовым, заставил плакать болельщиков "Зенита" и сборной Турции.

Парадокс, но более успешным оказался немец Бернд Шустер. Уволенный из "Шахтера" в ходе сезона 2003/04, он впоследствии оказался в самом "Реале" и стал чемпионом страны. Правда, дальше тоже ничего особенного не показал.

Поэтому я всегда удивляюсь, когда заметные европейские клубы смотрят в сторону тех, кто возглавлял тренерский штаб "Шахтера".

Фонсека — особый случай. Было понятно, что Скала и Луческу — "сбитые летчики", которые прошли пик, выиграв Кубок кубков-1993 и Кубок УЕФА-2009 соответственно. Португалец — молодой по тренерским меркам и амбициозный человек, он приходит в "Рому" в расцвете сил, чтобы применить знания и умения в турнире, который расцветает, а не чахнет.

Успешная работа Фонсеки в Риме окажет "Шахтеру" неоценимую услугу. А неудача португальца только подтвердит сомнительность успехов, добытых тренерами чемпиона Украины.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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