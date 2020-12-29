Федерер не сыграет на турнире в Австралии

39-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит открытый чемпионат Австралии. Такое случится впервые с 1999-го. Турнир состоится с 8 по 21 февраля. Спортсмен не успел восстановиться после двойной операции на колене. Первое хирургическое вмешательство перенес в прошлом году в феврале, повторное — в июне.

Решение Федерера выглядит логичным. Очевидно, 2021-й станет последним сезоном в его карьере. Возраст и травмы требуют концентрации на соревнованиях, где швейцарец имеет наибольшие шансы выиграть — Уимблдон и Олимпийские игры. Чемпионат Австралии Роджер "брал" шесть раз. В частности, в 2017-м и в позапрошлом году. Но сейчас его шансы выиграть в Мельбурне практически нулевые. Во-первых, главный фаворит этих соревнований — серб Новак Джокович, первая ракетка мира, восьмикратный чемпион турнира, в том числе двух последних лет. Во-вторых, есть конкуренция со стороны молодых спортсменов — Доминик Тим, Стефанос Циципас, Даниил Медведев имеют больше шансов в длительных пятисетовых поединках, чем Федерер.

На чемпионате Австралии должен выступить испанец Рафаэль Надаль. Если он выиграет турнир, то обойдет Федерера по количеству "Шлемов". Оба сейчас по 20 раз выигрывали соревнования самой престижной теннисной категории.