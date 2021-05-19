Фальшивое молчание Луческу

Главного тренера киевского "Динамо" Мирчу Луческу поливают медом со всех сторон. Только "ультрас" - группа самых отъявленных болельщиков команды, которая прошла Майдан, с начала сезона требует отставки румынского специалиста. Никакие трофеи не изменят отношение.

Потому что если "проглотить" этот ход Суркисов, которые привели в клуб бывшего тренера "Шахтера" и "Зенита", то динамовские владельцы, проигнорировав российско-украинскую войну, могут и путинского сторонника Газзаева вернуть.

Но пока такой необходимости нет. Луческу - победитель, связанный контрактом еще на один сезон. Несколько месяцев может эксплуатировать нынешние успехи: взял все возможные внутренние трофеи.

Только какая настоящая ценность этих побед? Обойти полуразваленный ветеранами команды "Шахтер" с малоавторитетным тренером и безразличным к клубу владельцем? Играть с рухами, ингульцами и минаями, проводя оба матча дома? Такое было в сезоне 2014/15. Началась война, клубы из Донбасса изменили место прописки, а потухший к работе Луческу, тогдашний тренер "Шахтера", весь год жаловался на фальшивость чемпионата.

Теперь он молчит. Разговаривает только с итальянской и румынской прессой. Потому что они об этом не спросят.