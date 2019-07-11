Элина Свитолина дошла до полуфинала Уимблдонского турнира

- Самым тяжелым в четвертьфинале было то, что мне нужно было сделать этот матч очень физическим. Следовало давить на соперницу в плане физической подготовки, так как накануне она провела трехчасовой матч и была немного уставшей. Ей нужно было играть розыгрыши в один-два удара. Вот почему мне приходилось много бегать, перебивать многочисленные мячи на ее сторону, я пыталась перебить как можно больше. В конце этот бойцовский дух помог мне найти мою игру и вернуться в матч. Первая партия, безусловно, сыграла ключевую роль, - говорит 24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина.

9 июля она обыграла чешку Каролину Мухову в двух партиях - 7:5, 6:4. Это был четвертьфинальный матч Уимблдонского турнира. Его результат означал, что украинка впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнира "Большого Шлема" - одного из четырех самых престижных в теннисе. На этой стадии не играла ни одна из украинок. Среди мужчин лучший результат показал Андрей Медведев. В 1999-м он дошел до финала чемпионата Франции.

Уимблдонский турнир проходит на траве. Это покрытие считается неудобным для Свитолиной. Поэтому в ее успех на турнире никто не верил. Тем более, уроженка Одессы неудачно сыграла перед главным травяным стартом. Но непосредственно на самом турнире Свитолина улучшала игру от матча к матчу, очень хорошо реагируя на их ход. Мухова четвертьфинальный поединок начала мощнее, но Свитолина четко реализовала план на игру. Заставила соперницу много двигаться, и та не выдержала темпа матча, стала часто ошибаться.

Полуфинальный поединок Уимблдона Элина Свитолина провела в четверг. Ее соперницей была румынка Симона Халеп. Решающий поединок женщины проведут в субботу.