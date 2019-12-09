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вторник, 10 декабря 2019 00:25

Джошуа вернул три чемпионских титула

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В ночь на воскресенье, 8 декабря, в Эд-Дирийя, Саудовская Аравия, британец Энтони Джошуа, до боя - 22 победы, 21 нокаут, одно поражение - победил в матче-реванше американца мексиканского происхождения Энди Руиза-младшего. Тот в бою имел 33 победы, 22 нокаута, одно поражение. Судьи единогласно отдали победу британцу - 118:110 дважды и 119:109. Джошуа вернул себе три чемпионских пояса по основным версиям в супертяжелом весе - их сенсационно потерял полгода назад в бою с этим же соперником.

Джошуа сделал выводы перед ответным поединком. По совету Владимира Кличко - в апреле 2017-го победил украинца техническим нокаутом в 11-м раунде - больше сосредоточился на боксе, а не на поднятии большого веса. Сбросил более 4,5 кг и выглядел легким и мобильным. 128-килограммовый соперник - второй самый тяжелый чемпион-супертяж в истории после россиянина Николая Валуева - просто не смог его догнать. Это признал и сам Руиз.

Джошуа пожертвовал зрелищностью ради результата. Действовал в стиле Владимира Кличко: прагматично, осторожно, дисциплинированно, постоянно и много перемещался. Сполна использовал свое огромное преимущество в росте и размахе рук - перебоксовывал соперника с дистанции.

- Ай молодец. Продолжай в том же духе! - дал оценку действиям своего "ученика" Владимир Кличко в соцсети.

Стиль Джошуа вызвал резкую критику в среде болельщиков. Но по-другому он выиграть не мог. Именно такую тактику и следовало использовать против Руиза, чтобы опять не быть нокаутированным. Руиз имел несколько удачных эпизодов, но пошатнуть Джошуа так и не смог.

У британца есть два обязательных претендента: болгарин Кубрат Пулев по версии Международной боксерской федерации (IBF) и украинец Александр Усик по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Сразу после реванша президент WBO Пако Валькарсель написал, что бой против Усика должен состояться в течение 180 дней.

- Устроить бой в течение 180 дней? - парировал на пресс-конференции Джошуа. - Ну хорошо, погнали. Драться с Усиком? Без проблем.

Если Джошуа первую защиту проведет против Пулева, то промежуточным соперником для Усика, скорее всего, станет британец Дерек Чисора.

Четвертым чемпионским поясом в супертяжелом весе - по версии Всемирного боксерского совета (WBC) - обладает американец Деонтей Уайлдер. 22 февраля он проведет матч-реванш с британцем Тайсоном Фьюри. Первый их бой год назад завершился ничьей.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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