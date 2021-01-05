Джошуа и Фьюри должны определить абсолютного чемпиона мира

В супертяжелом весе наибольшим событием года может стать поединок за звание абсолютного чемпиона мира между двумя британскими боксерами - чемпионом Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсоном Фьюри и обладателем трех других титулов Энтони Джошуа.

Вероятно, выйдет в этом году на чемпионский бой обязательный претендент на титул Всемирной боксерской организации (WBO) Александр Усик. Скорее всего, за вакантный пояс сразится с британцем Джо Джойсом или новозеландцем Джозефом Паркером. Возможна встреча и с Джошуа, если у него не получится договориться об объединительном бое с Фьюри.

В суперсреднем весе ожидаем следующего поединка мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, лучшего боксера мира независимо от весовой категории, обладателя двух титулов в этом весе. Наиболее интригующая будет встреча с непобедимым британцем Билли Джо Сондерсом - чемпионом WBO. Интересным может стать третий поединок с обладателем титула Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, казахстанцем Геннадием Головкиным. Первый бой между ними завершился вничью, а во втором "Канело" победил решением большинства судей.

Василий Ломаченко в октябре проиграл чемпионский бой Теофимо Лопесу. Промоутер украинского боксера Боб Арум называет имена двух потенциальных соперников из легкой весовой категории для бывшего лидера "Паунду" - рейтинга лучших боксеров мира.

Это два непобедимы американца - обладатель титула WBC в легком весе Девин Хейни и чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком и первом легком весе Джервонта Дэвис. Легкая весовая категория ныне - одна из самых наполненных талантами и потенциальными суперзвездами. Кроме названных, это и обладатель временного титула WBC, американец Райан Гарсия, и обязательный претендент на титул IBF, австралийско-греческий боксер Джордж Камбосос.