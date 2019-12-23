Двое украинцев проведут отборочные поединки

25 января 2020 года 33-летний Иван Редкач и 27-летний Арнольд Хегай на одном вечере бокса в Бруклине, Нью-Йорк, США, проведут бои за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира.

Уроженец Шостки Сумской области Редкач уже был на этом уровне. В июне 2015 года он проводил отборочный бой в легком весе и проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде черногорцу Деяну Златичанину. Иван перезагрузил карьеру в июне этого года. От его кулаков пострадал бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Девон Александер. Украинец нокаутировал его в шестом раунде. Теперь проведет второй в карьере отборочный бой - на титул Всемирного боксерского совета в полусреднем весе. Соперником станет еще один бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия, 31 год. До боя имел 35 побед, 21 нокаут, два поражения. Редкач выиграл 23 поединка, 18 нокаутов, четыре проиграл, одна ничья.

Иван Редкач подходит к бою очень мотивированный.

- 25 января я буду лучшей версией себя, - заявил он. - Планирую шокировать боксерский мир так же, как и в бою против Девона Александера. Никогда не был так голоден. Уверен, что выиграю этот бой.

Для уроженца поселка Лиманское Одесской области Арнольда Хегая это будет первый шанс подняться так высоко. Имеет 16 побед, 10 нокаутов и одну ничью. В поединке за статус обязательного претендента по линии Всемирной боксерской организации в наилегчайшем весе встретится с американцем 25-летним Стивеном Фултоном. До боя имеет 17 побед в 17 поединках, восемь нокаутов.