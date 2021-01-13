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четверг, 14 января 2021 00:25

Для владельцев наших футбольных клубов наступили благодатные времена

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Немецкие футбольные клубы уже который месяц страдают от пандемии. Еженедельные убытки составляют миллионы евро. Эти деньги клубы высшей и первой лиг зарабатывали продажей билетов на матч, атрибутики, а также многих центнеров сосисок и декалитров пива. Теперь этого всего нет. Приходится ограничиваться другими миллионами - от продажи прав на телевизионные трансляции поединков. То же во Франции, Италии, Испании, Англии, Бельгии, Нидерландах.

У нас этого всего нет. Матчи, которые из-за коронавируса проводят без зрителей, стали находкой для владельцев украинских футбольных команд, которые называются клубами лишь формально. Что было в прошлом году? Приходилось нанимать на каждую встречу охрану, кассиров, контролеров, стюардов. И это все ради нескольких сотен или даже десятков зрителей, после которых потом еще надо убрать мусор и отремонтировать сломанные сиденья на трибунах. Плюс штраф заплатить, если те несколько десятков то на трибунах что-то зажгут, то не то вывесят или что-то не то прокричат. Никаких доходов, сплошные убытки.

Теперь - сплошная благодать. Привез спортсменов, сыграл и все. Правда, за аренду стадиона нужно платить. Но это все равно дешевле, чем строить или содержать всех. Одна проблема: желающие держать команды только для собственного удовольствия - люди капризные. Что-то не так - и нет футбольного клуба. Потому что других средств к существованию, кроме денег владельца, украинские команды не имеют.

Чтобы сделать как в Германии, где каждый поединок приносит миллионы, у наших футбольных руководителей было 30 лет. Но все руки не доходили. Теперь оказалось, что все они делали правильно - без зрителей оно как-то лучше. И для здоровья тоже.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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