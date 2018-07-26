"Динамо" сыграет со "Славией"

Вчера, 26 июля, дебютный матч в еврокубках против шведского "Юргордена" провел "Мариуполь". Это был второй отборочный раунд Лиги Европы.

Остальные украинскихе клубы сыграют позже. Киевское "Динамо" 7 августа поедет в Прагу, где в третьем отборочном туре Лиги чемпионов сыграет против местной "Славии". Главный тренер чешской команды Индржих Трпишовски так прокомментировал жеребьевку:

- Хорошо, что мы будем играть с "Динамо", а не с "Бенфикой". Португальцы были бы для нас огромной проблемой. Первый матч сыграем дома. Знаю, что считается, будто лучше начинать на выезде. Ведь тогда в решающем поединке у команды будет поддержка родных трибун. Тем не менее, я принимал участие в двух квалификациях. В каждой начинал на выезде и в итоге проходил дальше. Поэтому фактор поля в первой игре неважен.

Луганская "Заря" начнет отбор в Лигу Европы с третьего раунда. Луганчане сыграют с португальской "Брагой". Первый матч проведут дома 9 августа.

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" будет играть в групповом раунде Лиги чемпионов. Бронзовый призер полтавская "Ворскла" - в групповом раунде Лиги Европы. Они своих соперников узнают позже.